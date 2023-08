Pancu a disecat greșelile Rapidului la 1-2 cu Voluntari. Marea problemă a lui Bergodi

Mai exact, actualul selecționer al naționalei de tineret a României, Daniel Pancu, e de părere că cei din conducerea Rapidului ar trebui să aibă mai multă răbdare cu un antrenor care a fost adus cu doar câteva zile de începerea campionatului. Totodată, fanii ar trebui să înțeleagă că acest șoc a fost enorm pentru echipă, care va avea nevoie de 10-15 etape pentru a-și reveni.

Pancu a disecat greșelile Rapidului la 1-2 cu Voluntari

, clare de portar, a fost o echipă lipsită de energie cu jucători lenți și în mișcările, și în gândire. Am plecat în minutul 83, până atunci Rapidul nu șutase spre poartă, se întâmplă destul de rar la o echipă cu pretenții. Nu știu care sunt cauzele. La primul lor joc cu Sepsi am fost invitat la Rapid TV la analiza jocului, când mi s-a cerut opinia referitoare la schimbarea asta de antrenor am spus că Bergodi are nevoie de minim 10 etape, dacă nu de un tur de campionat. Cu toate că Rapid făcuse o primă repriză foarte bună.

înainte să înceapă un campionat la o echipă cu pretenții, că te dă conducerea afară după o etapă sau două se întâmplă, dar la un club care se respectă lucrurile ăstea nu se întâmplă. Se schimbă antrenorul, sistemul, metodologia, sunt jucători noi de integrat pe care i-a transferat, sau nu, conducerea, împreună cu fostul antrenor, Adi Mutu. În mod normal dacă Rapid ar fi avut rezultate bune, ceva nu ar fi fost în regulă cu campionatul, ar putut fi considerat un campionat foarte slab. Multă lume critică schimbările, că a făcut multe modificări în echipa de start. Păi dacă după 2-2 cu Botoșani acasă nu schimbi, când?

Plus, nu poți să cunoști jucătorii ca antrenor, vorbesc din experiență, am avut parte de antrenori, unul dintre ei Mircea Lucescu la fiecare început de campionat primele 10 etape erau câte 4-5, după 11-12 etape te stabilizezi la un prim 11 și maxim o schimbare mai faci. După un rezultat negativ acasă atunci ar fi fost ceva nenormal, să nu schimbi”, a explicat Pancu.

”Sunt de acord să faci schimbări că vrei să vezi jucători, dar același antrenor face multe schimbări la pauză, nu se contrazice puțin?”, a remarcat și Robert Niță, cel care , însă a văzut cum Rapidul a obținut un singur punct în următoarele două etape, cu Botoșani și Voluntari.

”Cum o văd eu, jucătorii de 37 de ani ori îi ai titulari joc de joc, ori nu are rost? Un jucător trecut de 35-33 de ani trăiește prin jocuri, restul e doar menținere. Am jucat și eu până la 39. Nu-l folosești trei etape, e greu, Junior”, a completat Daniel Pancu, înainte ca în discuție să intervină jurnalistul Lucian Ionescu: ”Tu Pancone, ați mai trăit momentele astea la Rapid, sunt zile când e scris să se aleagă praful. Rapid n-a fost niciodată care să câștige norocos, foarte rar. Voi știți din propria experiență”.

”Da, ca suporter ai nevoie de rezultate, oamenii nu înțeleg ce schimbări s-au produs la jucători, la colectiv. S-a schimbat profilul antrenamentelor, lucrează foarte mult tactic, probabil că Mutu fiind antrenor din generația nouă mult mai scurt, mult mai intens. E foarte greu să ghicești transferurile.

Vin jucători care au talent, sunt experimentați, au valoare și ai impresia că uită fotbalul în 3-4 luni la Rapid. Ăsta e clubul, e presiunea foarte mare, de asta Rapid nu are mai multe campionate câștigate, ar fi trebuit să aibă minim 10, dar sunt momente când jucătorii clachează. Presiunea, am fost și în liga a 2-a, păi săracii jucători de liga a 2-a cu public de Champions League? E foarte greu!”, a concluzionat Daniel Pancu.

