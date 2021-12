Telenovela Clinceni continuă! Ionuț Chirilă nu semnează rezilierea! „Dacă mă apuc să vorbesc, nu mai antrenează niciodată!”. Cine stă pe bancă cu Dinamo. Exclusiv

Ionuț Chirilă nu mai este dorit pe banca Academicii Clinceni, iar clubul ilfovean încearcă din răsputeri să scape de acesta și să-l instaleze pe Flavius Stoican. Deși, inițial, cele două părți se înțeleseseră pentru o despărțire amiabilă, acest lucru nu s-a întâmplat.

Ionuț Chirilă nu mai semnează rezilierea cu Academica Clinceni

că Ionuț Chirilă s-a răzgândit și nu mai vrea să semneze rezilierea cu Academica Clinceni, nefiind mulțumit cu suma de bani pe care ar fi primit-o, în urma despărțirii timpurii.

Totodată, președintele spune că, pentru meciul cu Dinamo, echipa va fi pregătită de un antrenor secund, adus de la centrul de copii și juniori, și Adrian Ene, antrenor cu portarii.

„Nu s-a ajuns la niciun consens. Este un tip ciudat, schimbător. Ieri, găsisem o soluție de reziliere extraordinar de bună pentru dumnealui, cu foarte mulți bani câștigați pentru două puncte și problemele pe care ni le-a creat.

Se schimbă din două în două ore. Cunoașteți acest personaj. Probabil că astăzi am fi anunțat cine este noul investitor, însă asta este situația. Mai întâi, trebuie să rezolvăm problema cu acest așa zis antrenor.

Sunt foarte mâhnit, pentru că trebuia să pregătim meciul cu Flavius. Pentru meciul cu Dinamo, echipa va fi pregătită de un secund numit astăzi, adus de la centrul de copii și juniori, și John, celălalt secund.

Dacă nu renunță, o să încercăm să-l facem pe Ionuț Chirilă să pregătească echipa din liga a 3-a, pregătim și noi niște documente cu avocatul. Vedem ce se va întâmpla, dar oricum nu va mai fi niciodată antrenorul acestei echipe. Cum gândește el că trebuie lăsat la meciul cu Dinamo, conspirații peste conspirații, că domnul Cornel Dinu, că Dumnezeu, că nu mai știu cine îl deranjează pe el.

Trebuie să se ducă la echipa din liga a 3-a. Dacă nu, să stea și să participe la pregătirea echipei, dar doar de pe marginea terenului și își va lua banii în fiecare lună. El trebuie să se prezinte la club în fiecare zi.

Am negociat o sumă pe care dumnealui a acceptat-o și am făcut o notă în care astăzi trebuia să vină, să reziliem. Aseară, am fost informat că domnul Ionuț Chirilă nu mai vrea să rezilieze. Astăzi, a venit cu alte sume și cu nebuniile lui din cap”, a declarat Iulian Stoica, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Iulian Stoica: „Voi face dezvăluiri despre acest personaj!”

Iulian Stoica mai spune că va face dezvăluiri scandaloase despre Ionuț Chirilă, dacă tehnicianul nu va accepta să se despartă în termeni amiabili de Academica Clinceni.

„Dar, oricum, voi face personal foarte multe dezvăluiri despre acest personaj. M-am abținut foarte mult. Sunt lucruri oribile pe care poate să le facă un om, nu mai vorbesc de un antrenor.

Nici nu aveți cum să vă imaginați ce a putut să facă. Nu mi-aș fi imaginat niciodată acest deznodământ. Păi, nu știți cât de dulce e personajul? Vai de mine, cât de dulce e domnul Ionuț Chirilă. Eu sper să rezolvăm amiabil, ca să nu începem să spunem adevărul, pentru că nu va mai antrena niciodată, nici măcar o echipă de Liga 4 în România, dacă se va auzi despre ceea ce face.

Cu Ilie Poenaru m-am înțeles din trei cuvinte. M-am întâlnit cu el și mi-a zis că dacă nu mai vreau să rămână, el nu mai rămâne”, a mai spus Iulian Stoica.

Iulian Stoica: „Stoican încă nu a semnat!”

În încheiere, președintele Academicii Clinceni a dezvăluit că antrenorul Flavius Stoican nu a semnat, încă, cu formația ilfoveană, între cele două părți existând doar o înțelegere verbală.

„Flavius Stoican e un tip deosebit, am vorbit ore întregi cu el. A spus că nu vrea să intre în scandalul acesta, că deja s-a făcut prea mult scandal. A spus că vine cu mare drag.

I-am prezentat condițiile pe care Chirilă spune că nu le-a avut. I-ar Stoican a zis că e incredibil cum un antrenor poate să spună așa ceva. Stoican încă nu a semnat, e doar o înțelegere”, a încheiat Iulian Stoica.