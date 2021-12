Ionuț Chirilă, interzis la antrenamentele Academicii Clinceni. Scandal cu paznicii la stadion: ”E un ordin!”

Ionuț Chirilă, antrenorul în acte al Academici Clinceni a revenit la baza de pregătire a echipei, joi, 16 decembrie, conform unui acord cu conducerea clubului care prevedea ca la această dată tehnicianul să se prezinte la club, pentru a-și rezilia contractul și pentru a primi compensații financiare.

din cauză că Ionuț Chirilă a refuzat acest lucru.

Bâlci la intrarea în baza de pregătire

Imediat după meciul pierdut de Academica Clinceni 0-2 cu CFR Cluj, Ionuț Chirilă a fost informat că nu mai este dorit la gruparea ilfoveană. Antrenorul a fost scos de pe grupul de WhatsApp și i s-a adus în vedere faptul că nu se va mai ocupa de pregătirea echipei.

Pentru că , între el și conducerea clubului a intervenit un acord în baza căruia acesta va putea reveni la antrenamente în data de 16 decembrie. Joi dimineața antrenorul s-a prezentat la job, dar nu i s-a permis accesul în baza de pregătire.

Au urmat scene ireale în care Ionuț Chirilă invoca încălcarea dreptului la muncă. Antrenorul a filmat dialogul cu oamenii de ordine de la intrarea în baza sportivă, :

Ionuț Chirilă: ”Bună ziua. E data de 16 decembrie, sunt antrenorul principal al echipei Academica Clinceni și nu sunt lăsat să intru în bază, să îmi exercit profesia conform contractului de muncă. Deci nu mă lăsați să intru, nu?”

Paznic: ”Nu, că noi executăm un ordin. Domnul președinte a spus că sunteți la dispoziția dânsului și aveți program după amiază. Sunteți la dispoziția clubului”

Ionuț Chirilă: ”Executați un ordin? Deci eu trebuie să intru să îmi fac antrenamentul și dvs nu mă lăsați să intru?”

Paznic: ”Nu că nu vă permit numai eu, dar a spus președintele”

Ionuț Chirilă: ”Deci nu mă lăsați să intru în bază, nu?”

Paznic: ”Nu, nu, nu. Nu putem că ne dă pe noi afară. E un ordin și îl executăm”

Ionuț Chirilă: ”Eu am antrenament la ora 11”

Paznic: ”A spus că aveți alt program”

Ionuț Chirilă: ”Eu am antrenament la ora 11 cu echipa, că sunt antrenorul acestei echipei. Nu am nicio problemă, nu am nimic cu dvs, dar trebuie să filmez că nu sunt lăsat să intru în bază. Atât și nimic mai mult”

Paznic: ”E dreptul dvs, suntem o țară liberă. Fiecare are modalități de a-și rezolva problemele”

Ionuț Chirilă: ”M-am prezentat la antrenament, așa cum am făcut programul și sunt niște domni care au ordin să nu mă lase să intru în bază și ca atare, nu-mi pot desfășura activitatea de antrenor principal, conform contractului de muncă”, a fost dialogul aprins dintre tehnician și angajații firmei de pază.

Conducerea Academicii Clinceni, neputincioasă în conflictul cu Ionuț Chirilă

Scenele derulate la intrarea în baza de pregătire a formației ilfovene i-au luat prin surprindere pe oficialii clubului. Directorul sportiv Augustin Călin a explicat absurdul situației și a menționat că persoanele care îl însoțeau pe Ionuț Chirilă au forțat intrarea și au proferat amenințări la adresa angajaților clubului.

”Este foarte dificil și pentru noi ca în fiecare zi să avem aceleași probleme, sper să se rezolve. Au fost două mașini aici, cu cetățeni pe care nu îi cunosc, unii erau mascați, au blocat poarta la stadion, cu amenințări.

Dânsul vrea să se prezinte la echipă, dar noi, în consiliul director, am hotărât ca dânsul să aibă o parte dintre jucătorii de la echipa mare, pe care să-i antreneze, cu preparatorul fizic al dânsului. Vom vedea cum se va sfârși totul.

Jucătorii să nu aibă acces și să forțeze intrarea către antrenament, asta creează o tensiune care nu este benefică pentru nimeni. Așa ceva mi se pare de neimaginat. M-am dus direct la vestiare, la băieți, să văd care este situația. Băieții râdeau, pentru că altceva nu se poate spune, este un bâlci”, a declarat .