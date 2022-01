Ionuț Ciocia, Brânzoi din Las Fierbinți, la un pas de moarte. Cu ce problemă gravă de sănătate s-a confruntat

Ion Ionuț Ciocia este cel care îl interpretează în serialul de succes de la Pro TV, ”Las Fierbinți”, pe ”Brânzoi”. Însă dincolo de micul ecran, acolo unde își face treaba ca la carte, actorul are o poveste de viață care nu este deloc desprinsă din peliculele de comedie.

Ajuns la 50 de ani, ”Brânzoi” are acasă și o pereche de gemeni care îi calcă pe urme. Însă până să devină tată, viața l-a pus la mare încercare, confruntându-se și acum cu sechele după cele trăite.

”Îi cheamă Alexandru Ştefan şi Medeea Maria. Fii-mea cântă. Şi lui îi place muzica, da e mai timid”, spunea actorul pentru

”Acum vreo 12 ani era să dau colțul”

O problemă de sănătate, care s-a adeverit a fi una foarte gravă, l-a țintuit pe patul de spital timp de două luni, timp în care medicii i-au dat doar 50% șanse de supraviețuire.

Invitat fiind în podcast-ul lui Mihai Bobonete, colegul său de breaslă, Ion Ionuț Ciocia a vorbit deschis despre cele două luni care ar fi putut să îi fie fatale, în urmă cu 12 ani.

”Stau tare bine pe sănătate. Acum vreo 12 ani era să dau colțul, am făcut o pneumonie foarte urâtă peste care s-a suprapus stafilococul auriu. Doamna doctor de la Spitalul Municipal i-a zis soției mele, ‘are șanse 50 cu 50’.

Am stat în spital vreo două luni de zile, iar la terapie intensivă am stat două săptămâni. Nu pe aparate, am stat mai protejat să nu iau alte infecții. De atunci, nu știu de ce, am acest geamăt când dorm”, a spus Ionuț Ciocia, în podcastu-ul lui Mihai Bobonete.

”Brânzoi” profită de fiecare etapă a vieții

Lăsând trecutul în urmă, pentru că îi place ceea ce face și ce are în prezent, uitând că la un moment dat a fost la un pas de moarte, spune că la 50 de ani, vârsta pe care o are acum, nimic nu-l mai doboară.

Actorul mărturisește, mai în glumă, mai în serios, că acum se simte în stare să mute munții, dar doar după ce își face încălzirea de dimineață.

“Ce mă doare la 50 de ani? Până mă încălzesc dimineața… zici că sunt Trabant, dar după aia mut munții… Glumesc, fiecare vârstă e frumoasă, depinde cum o trăiești și cum ți-o asumi”,a mai spus actorul din „Las Fierbinți”.