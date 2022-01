Ionuț Dolănescu, la mormântul tatălui său, de Sfântul Ioan: ”Dragoș nu m-a sunat, nu o face niciodată”

”Am fost la mormânt la tata, așa cum se cuvine”, ne-a spus, în exclusivitate, fiul regretatului cântăreț de muzică populară. Și, chiar dacă este și onomastica sa, Ionuț Dolănescu a recunoscut pentru FANATIK că fratele său, Dragoș, aflat în Costa Rica, nu l-a contactat pentru a-i face urările cuvenite și nici pentru a discuta despre tatăl lor, Ion Dolănescu.

Ionuț Dolănescu și-a petrecut dimineața la mormântul tatălui, Ion Dolănescu

După ce, o bună bucată de vreme, nu a putut să ajungă la cimitirul Bellu pentru a merge la mormîntul tatălui său, Ionuț Dolănescu a fost, cu ocazia Sfântului Ioan, prezent încă de la prima oră în fața monumentului ridicat deasupra rămășițelor pământești ale regretatului cântăreț de muzică populară.

”Nu am mai apucat de multă vreme să ajung la cimitir, la mormântul tatălui meu. Am tot fost plecat în ultimele săptămâni, am avut concerte la Paris, în Spania, de Crăciun, am avut la Madrid peste 1.000 de spectatori, chiar înainte de creșterea cazurilor din pandemie. Când m-am întors, am avut de cântat și prin țară, pe la Târgoviște, pe la Tulcea.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că am reușit să ajung astăzi la mormânt și că părintele Cărămizaru de la Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou, care era și duhovnicul tatălui meu, i-a ținut o slujbă de pomenire. Am împărțit și câteva pachete și am stat de vorbă cu rude de-ale noastre și am împărtășit amintiri frumoase”, ne-a spus, în exclusivitate, Ionuț Dolănescu.

Mai mult decât atât, el a ținut să transmită de Sfântul Ioan și un mesaj celor apropiați care se sărbătoresc astăzi, pe 7 ianuarie 2022. ”Eu am foarte mulți fini, tatăl meu a cununat și botezat peste 1000 de oameni, iar mulți poartă numele de Ion, Ionuț sau Ioana. Și pe fetița mea o cheamă Ioana. Tuturor le urez să aibă parte de multă sănătate, de fericire și La mulți ani!”, ne-a mai spus Ionuț Dolănescu.

ADVERTISEMENT

Ionuț Dolănescu: ”Mă sărbătoresc prin muncă”

După ce a fost la mormântul tatălui său și a depănat amintiri, s-a grăbit acasă, să petreacă puțin timp în jurul mesei alături de Doinița, soția lui, iar apoi, amândoi, au plecat pentru a-și onora angajamentele artistice.

”Mă voi sărbători prin muncă, am un concert în comuna Ion Roată, chiar mă pregăteam să plec, voi cânta acolo cu Doinița, cu Vali Vijelie, cu alții…”, ne-a dezvăluit Ionuț Dolănescu. Și, sincer din cale afară, sărbătoritul ne-a dezvăluit că speră ca petrecerea din comuna iolomițeană să fie măcar ca cea la care a fost el, de Revelion.

ADVERTISEMENT

”Am făcut un Revelion frumos, am fost alături de verii și de finii mei de la Perșinari, iar asta m-a bucurat foarte mult, mai ales că nu am mai petrecut Anul Nou în România de multă vreme, eram plecat ba în Australia, ba în Statele Unite ale Americii. A fost un Revelion de pomină și, din fericire, nu s-a îmbolnăvit nimeni…”, a mai povestit, pentru FANATIK, Ionuț Dolănescu.

Onomastica lui Ionuț Dolănescu, ignorată de fratele său, Dragoș

Relația dintre , cei doi copii ai regretatului cântăreț de muzică populară, este una cât se poate de tensionată și acum, la aproape 13 ani de la decesul tatălui lor. Certurile pe avere și împărțirea bunurilor moștenite de la regretatul rapsod au făcut însă ca relația dintre cei doi frați să fie și mai dificilă ca înainte.

ADVERTISEMENT

Stabilit în Costa Rica, Dragoș Dolănescu, aflat acum și în campanie electorală, el fiind parlamentar acolo, pare să fie și scuza pentru care, încă, la ora redactării acestui material, cei doi frați nu au comunicat deloc (nici) de Sfântul Ioan. Deși, recunoaște Ionuț Dolănescu, nici nu s-ar fi așteptat…

”Dragoș nu m-a sunat, nu o face niciodată. Dar eu tot îi doresc sănătate și mult succes în activitatea lui, cea politică. Să îi ajute Dumnezeu să se bucure de familia lui, așa cum mă bucur și eu de copiii și de familia mea frumoasă. Ce să facem, asta e viața, nu putem să le avem pe toate (râde, n.red.)”, a mai spus, pentru FANATIK, Ionuț Dolănescu.