Ionuț Iftimoaie, dezvăluiri fabuloase despre cum a ajuns în casa lui Nuțu Cămătaru: „Ziceai că am intrat în Dallas! L-a sunat pe Gigi Becali!”. Exclusiv

În 1998, Ionuț Iftimoaie a ajuns în Italia, țară în care și-a început cariera de kickboxer. A fost primul român care a câștigat un turneu K-1 organizat în Europa (2001).

Porecla lui Ionuț Iftimoaie era „Ivan Drago”, după numele faimosului personaj din seria de filme Rocky. Acesta a luptat în cadrul mai multor gale Local Kombat/SuperKombat și a învins nume importante, cum ar fi Josip Bodrozic, Freddy Kemayo, Sergei Gur, Stephane Revellion sau Ivica Perkovic.

Ionuț Iftimoaie s-a retras din kickboxing pe data de 6 august 2016. În ultimul său meci, l-a învins pe spaniolul Jorge Loren.

Ionuț Iftimoaie, dezvăluiri fabuloase despre cum a ajuns în casa lui Nuțu Cămătaru

Într-un interviu pentru FANATIK, Ionuț Iftimoaie a dezvăluit cum a ajuns în casa lui Ion Balint, alias Nuțu Cămătaru. Acesta a rememorat și .

Fostul mare luptător susține că Virgil Fășie, un cunoscut antrenor de arte marțiale, este cel care l-a pus în legătură cu . La rândul său, Nuțu Cămătaru l-a pus pe Ionuț Iftimoaie în contact cu Gigi Becali, care își dorea ca acesta să lupte pentru Steaua (în prezent, FCSB) și să-i fie gardă de corp.

Ionuț Iftimoaie: „Mi-a deschis ușa un om, ziceai că am intrat în Dallas!”

Ionuț, povestește-mi cum ai ajuns să-l cunoști pe Nuțu Cămătaru.

– În momentul în care eu am venit în România, prin 2003, nu știam prea multe despre ceea ce se întâmpla aici, nu-l cunoșteam nici pe Becali. Când am fost invitat prima dată la Teo, la emisiune, am crezut că Teo este un bărbat.

La un moment dat, printre anumiți prieteni, l-am cunoscut pe Virgil Fășie, antrenorul care l-a adus pe Zmărăndescu la sala lui Nuțu Cămătaru. Și, când am ajuns eu în România la o emisiune, Virgil a venit și mi-a spus: «Uite, aș vrea să-ți prezint un om de afaceri, care a ajutat mai mulți sportivi. Este posibil să fie avantajos, pentru tine, să-l cunoști». Ok, m-am urcat cu el în mașină și am ajuns într-un loc.

Mi-a deschis ușa un om și, când am intrat în curte, ziceai că am intrat în Dallas. Omul acela s-a prezentat Ion, m-a întrabat dacă vreau să beau ceva, apoi a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi (n.r. Becali). Și i-a spus: «Băi Gigi, uite, eu sunt aici cu Iftimoaie. Dacă vrei să facem un meci, eu pun un milion, tu pui 100 pe Cătălin (n.r. Zmărăndescu)». Nu am știut absolut nimic. Apoi, mi l-a dat la telefon pe Gigi Becali și am stabilit o întâlnire la Marriott, pentru a discuta despre o colaborare.

După vreo săptămână, ajung acasă, la părinți. Și văd la televizor scandal mare, că omul ăla, la care am mers eu acasă, era acum arestat. Așa am ajuns eu să aflu că ăla de fapt era Nuțu Cămătaru. Am și chemat-o pe maică-mea să vadă.

Ai boxat la sala lui Nuțu Cămătaru?

– Nu am boxat niciodată la sala lui Nuțu Cămătaru. Nici nu știam că are sală.

Ionuț Iftimoaie: „M-am întâlnit cu Becali!”

Ai fost la întâlnirea cu Gigi Becali?

– Da, m-am întâlnit cu Becali la Marriott. El a venit însoțit de niște bodyguarzi, că, na, era periculos tare (n.r. râde). Becali mi-a spus clar: «Eu vreau să vii la club, la mine. Nu vreau să te pun să fii dușman cu Zmărăndescu sau să vă luptați. Vreau să fiți amândoi în echipa mea». Doar că nu ne-am înțeles la condițiile în care trebuia să se desfășoare toată povestea aceasta.

Despre ce condiții era vorba?

– În perioada aceea, eu locuiam în Italia, aveam propriul meu antrenor, eram propriul meu impresar. În România, lucrurile se întâmplau altfel. Ar fi trebuit să stau în România, eventual la clubul lui, unde se antrenau și ceilalți sportivi.

Din câte mi-am dat seama, la momentul acela, Zmărăndescu era și bodyguard-ul lui, iar pe mine chestiile astea nu mă mai interesau. Pe mine mă interesa doar să reprezint clubul Steaua.

Când eram mic, eram stelist și atunci ar fi fost o chestie frumoasă, cum am văzut-o eu. Sigur, după aia, nu m-am mai regăsit. Eu eram stelist în Steaua aia a lui Lăcătuș. Pur și simplu am fost incompatibili, cred că acesta este termenul cel mai potrivit.

Acum, pentru cât avea el nevoie de bodyguard… era o chestie strict de imagine, că doar nu erau cine știe ce situații. Dar nu era o chestie pe care să mi-o doresc. A fost o simplă întâlnire, a durat foarte puțin.

Ionuț Iftimoaie: „Pentru mine, ar fi fost ok un contract de colaborare!”

Concret, ce ți-a propus Gigi Becali?

– El mi-a spus ce își dorește, eu am spus ce îmi doresc și a rămas să ne auzim. Și nu ne-am mai auzit. El a zis: «Domne, vii la mine, la club, îți ofer cazare, masă, îți dau 2.000 de dolari pe lună și ești la mine, la club. De organizat meciuri se ocupă și finul meu, Cătălin Zmărăndescu».

Și tu ce i-ai răspuns?

– Eu i-am zis: «Domne, ce să spun? Am și casă, am și masă. Am apartamentul meu pe malul mării în Italia, am propriul meu antrenor de zece ani de zile, sunt propriul meu impresar». «A, înseamnă că tu nu ai nevoie de mine». «Nu e vorba că nu am, vreau să reprezint clubul Steaua. Dar nu în condițiile astea, nu sub forma asta». Asta a fost toată discuția. Pentru mine, ar fi fost ok un contract de colaborare prin care eu, pe unde merg, să reprezint clubul Steaua și să-mi păstrez antrenorul, să fiu eu direct responsabil de alegerea adversarilor, a competițiilor la care să iau parte

Mai ales că, atunci când am apărut eu în România, au sărit toți pe mine, că vezi Doamne a venit acum țăranul ăsta și ne ia nouă locul. Atunci, erau toți împotriva mea, și Zmărăndescu, și Ghiță, și Sora. Au simțit amenințarea (n.r. râde).

