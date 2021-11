Ionuţ Lupescu îl muşcă pe Cristi Borcea: „Mâna dreaptă a făcut închisoare pentru neregulile de la Dinamo!” Reacția lui Borcea

Situaţia la Dinamo este explozivă, după ce clubul a intrat în insolvenţă şi . Ionuţ Lupescu , iar în mesajul postat s-a regăsit şi un atac la Cristi Borcea, fost oficial al echipei.

Ionuţ Lupescu le-a readus aminte suporterilor că Borcea, considerat de fostul internaţional român drept mâna dreaptă a lui Nicolae Badea, a făcut închisoare, după ce acesta a fost condamnat în “Dosarul Transferurilor”.

“Mâna sa dreapta a făcut închisoare pentru neregulile găsite în club”, se arată la punctul 2 din mesajul manifest postat de Ionuţ Lupescu pe pagina personală de Facebook.

Cristi Borcea s-a aflat în conducerea lui Dinamo de la mijlocul anilor ’90 şi până în 2012, iar pe 4 martie 2014 a fost condamnat la șase ani și patru luni de închisoare cu executare în “Dosarul Transferurilor”.

În acest dosar au fost anchetate mai multe transferuri făcute în perioada 1999-2004, iar în şapte dintre aceste mutări a fost implicat clubul Dinamo, iar printre inculpaţi s-a numărat Cristi Borcea.

Am văzut ce a scris Lupescu. Nu mă interesează sincer, eu am spus ce am avut de spus. Ce mă atinge el pe mine acolo, nu mă mai afectează și nici nu vreau să comentez mai multe. Cel mai important este să fim sănătoși” – Cristi Borcea, exclusiv pentru FANATIK