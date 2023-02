Ionuţ Lupescu, reacţie dură după scandalul xenofob de la Sepsi – Craiova: “E exces de zel! Am văzut meciuri cu suporteri mai duri care au continuat”

Ionuț Lupescu este de părere că a fost un exces de zel din partea arbitrului și că poate fi și o încercare a FRF-ului de a distrage atenția de la scandalul privind licențele antrenorilor.

Ionuț Lupescu, taxează decizia luată de Andrei Chivulete la Sepsi – FC U Craiova

Ionuț Lupescu a taxat decizia luată de arbitrul Andrei Chivulete de a suspenda partida , în momentul în care fanii olteni au avut mai multe scandări xenofobe.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că a fost exces de zel, orice ar face un arbitru oricum e acoperit. Am văzut multe meciuri în campionate mult mai tari, cu suporteri care sunt mai duri, în care meciurile continuă. Mă gândesc la săracul Istvan Kovacs care e înjurat la fiecare meci și care nu a oprit meciurile.

Cred că a fost și o chestie voită, Federația a fost în prim-plan cu scandalul cu licențele și au vrut să mute atenția de la acel lucru.

ADVERTISEMENT

S-a mai întâmplat și în alte țări, chiar și în Germania, până la urmă există un dram de civilizație. Aici e diferența dintre noi și alte țări, pentru că noi avem o lipsă de respect și o lipsă de civilizație față de regulamente.

E o lipsă de civilizație, din păcate!”, a mai spus Ionuț Lupescu, la TV .

„Atunci când sunt interese nu se mai aplică regulamentul!”

„Atunci când sunt interese nu se aplică. Am mai avut când eram la UEFA un caz cu o echipă din România care a încercat să pună un antrenor fără licență.

ADVERTISEMENT

Să nu uităm că am avut selecționer la echipa mare și la echipa U21 fără licență. E o chestie de educație a foștilor fotbaliști, această licență introdusă acum 20-25 de ani, a venit ca idee pentru a învăța cât mai mult în acest domeniu.

Cristi Chivu a făcut toate etapele cum trebuie în Italia. Nu înțeleg de ce jucătorii nu vor să se educe și să afle mai mult din tainele acestei meserii”, a .

ADVERTISEMENT

„Și eu am fost la fel, am crezut după retragere că știu totul și după ce m-am apucat de cursuri, am văzut că știu abia 25% din tot ce trebuia să știu.

ADVERTISEMENT

Gigi are licența Pro de vreo 15 ani, ce să-i zic? Se poate găsi și pentru el o soluție, dar depinde de Federație. Nu e treaba mea, e treaba lor de la Federație”, a mai spus Ionuț Lupescu.