Ionuț Panțîru, ironic după FCSB-CFR Cluj 0-2: ”A fost un antrenament defensiv!” Ce a spus Toni Petrea

CFR Cluj a învins-o cu 2-0 pe FCSB prin golurile marcate de Mateo Susic și Cătălin Itu. Bucureștenii fiind deja siguri de participarea în Europa League în sezonul viitor au folosit o echipă formată din mulți tineri jucători.

În primul 11 s-au aflat Perianu, Niță, Istrate și Dumitru. Pe parcursul jocului au mai intrat Pandele și Pantea. De partea ceallată, CFR-ul a obținut o victorie importantă în lupta la titlu cu Universitatea Craiova.

CFR-ul a înscris golurile pe finalul jocului, iar Ionuț Panțîru este de părere că FCSB-ul putea obține un egal chiar și cu toți jucătorii tineri din primul 11.

Ionuț Panțîru, ironic după FCSB-CFR Cluj 0-2

”A fost un antrenament defensiv, am jucat cu foarte mulți juniori. Dacă eram mai concentrați puteam face un egal. Este important că ne-am calificat în Europa League, iar dacă mister a decis să le dea minute și copiilor, asta e.

Eu am fost pe teren, am încercat să îmi fac treaba cât mai bine și aia e. Este clar că acești juniori sunt foarte talentați, dar au foarte mult de muncă.

Abia au început un drum foarte lung. Nu e treaba mea cine câștigă, nu mă interesează. Nu mă uit în curtea celorlalți”, a declarat Ionuț Panțîru.

Cum a comentat Toni Petrea rezultatul

Antrenorul FCSB-ului nu a jucat cu vedetele echipei sale pentru că aceștia au avut parte de zile libere. Pentru tehnician meciul cu CFR-ul a fost o ocazie bună să-i testeze pe tinerii jucători din lot:

”Așa cum am spus și la început, jucătorii pomeniți au avut o perioadă liberă de câteva zile, și mi-a fost teamă să-i bag, fie și 45 de minute după acest sezon plin de probleme și de accidentări. Nu am vrut să riscăm.Plus că am vrut să-i vad la lucru și pe acești băieți tineri de la Academie”, a declarat Toni Petrea.

După acest joc CFR-ul a urcat pe primul loc al clasamentului, cu 46 de puncte, două mai multe decât Craiova care are un joc în minus. FCSB este pe locul patru, cu 31 de puncte. În runda următoare, CFR-ul va avea duelul decisiv cu Universitatea Craiova pentru titlu. FCSB mai are de jucat cu Astra Giurgiu.

