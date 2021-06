Ionuț Șerban își încheie contractul cu Dinamo. Se activează clauza de un milion de euro? Când revine pe teren. Exclusiv

Telenovela lui Ionuț Șerban la Dinamo continuă cu un nou episod. Mijlocașul central și-a prelungit contractul în iarnă pentru șase luni și a acceptat chiar o diminuare a salariului, însă situația sa devine din nou complicată.

Șerban este din nou la final de contract, care îi expiră pe 30 iunie 2021, iar în cazul în care va deveni jucător liber, Dinamo trebuie să achite o către Vasile Șiman.

Ionuț Șerban poate reveni pe teren peste două luni. Nimeni de la Dinamo nu i-a propus prelungirea contractului

Din informațiile FANATIK, mijlocașul central al lui Dinamo, Ionuț Șerban, își va încheia contractul la 30 iunie și face parte dintr-o listă lungă de jucători care , așa cum site-ul nostru a anunțat în exclusivitate.

Ba, mai mult, jucătorul a suferit o accidentare teribilă în luna martie și la ligamentul încrucișat anterior al genunchiul piciorul stâng. FANATIK a aflat că Ionuț Șerban ar putea reveni la antrenamente abia peste două luni, iar în cazul în care își va prelungi contractul cu Dinamo, Dusan Uhrin nu se va putea baza pe jucător în prima parte a sezonului.

Deși a fost neplătit timp de cinci luni, Ionuț Șerban a fost , iar antrenorul de atunci al „câinilor”, Gheorghe Mulțescu l-a lăudat pe fotbalist, după ce a dat dovadă de mare caracter: „Ionuț Șerban a renunțat la memoriu. Un gest foarte frumos! Față de alții care nu acceptă”.

Ionuț Șerban: „Încerc să mă concentrez pe fotbal și nu mă gândesc la acea clauză!”

Ionuț Șerban pentru FANATIK despre situația sa contractuală, dar și despre tot ceea ce a trăit la Dinamo în cei opt ani petrecuți în Ștefan cel Mare: „Nu știu ce negocieri au fost la acel moment între Vasile Șiman și conducerea lui Dinamo. Eu țin legătura cu dânsul și vorbim despre situația mea. Dinamo trebuie să plătească un milion de euro și dacă plec liber de contract. Dar eu încerc să mă concentrez pe fotbal și nu mă gândesc la asta”, a spus jucătorul pentru site-ul nostru în urmă cu ceva timp.

Se pare însă că până în acest moment Dusan Uhrin Jr. nu i-a tranmis lui Ionuț Șerban dacă se va baza pe el în sezonul viitor din Casa Pariurilor Liga 1, iar jucătorul nu a fost contactat de nimeni din conducerea clubului sau din board-ul DDB, deși a fost tot timpul deschis către negocieri: „Suporterii DDB mi-au făcut propunerea. Eu cu ei am vorbit, cu nimeni altcineva! Am renunțat și eu la niște bani pentru Dinamo. Așa mi s-a părut normal, ținând cont de situația dificilă. Nu contează foarte mult suma, pentru că oricum nu aveam eu contract foarte mare. Mai am contract până în vară și sper să terminăm sezonul cu bine. Am văzut că s-a vorbit că o să îngrop eu Dinamo. Nu aș face niciodată ceva împotriva clubului!”, spunea mijlocașul în același interviu după ce și-a prelungit contractul cu alb-roșii.

Deși este cel mai vechi jucător din lotul lui Dinamo, fiind de mai bine de opt ani la Dinamo, fotbalistul consideră că a trecut prin cel mai greu moment în acest sezon: „Am venit în 2013. Am trecut prin multe la Dinamo, dar niciodată nu a fost un moment la fel de greu ca acum. Poate doar atunci când am intrat în insolvență, dar nu se poate compara cu situația de acum totuși”, a mai explicat Șerban.

Ce jucători de la Dinamo își mai termină contractul la 30 iunie

Ionuț Șerban e departe de a fi primul jucător căruia îi expiră contractul la 30 iunie. a fost primul care a părăsit-o pe Dinamo și a dezvăluit faptul că e neplătit de cinci luni de zile, în timp ce a plecat și el pe Dinamo.

Pe lângă aceștia, pe 30 iunie își mai termină contractul și alți jucători precum Gudmund Kongshavn, Joseph Akpala, Ionuț Amzar, Jonathan Morsay, Gevaro Nepomuceno și Giani Stere. Pe de altă parte, au salarii care nu mai pot fi suportate de programul DDB, adică peste 630.000 de euro pe an și salariile nu vor putea fi menținute, mai ales dacă Dinamo va intra în insolvență, așa cum se prefigurează.

Ionuț Șerban are 25 de ani și este evaluat la 50.000 de euro conform transfermarkt. Fotbalistul poate juca atât pe postul de mijlocaș central, cât și ca fundaș dreapta și este impresariat de Ioan Becali.

