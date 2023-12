Iosif Rotariu, replică pentru Gigi Becali după declarațiile din Fanatik: „Nu l-am păcălit cu nimic”

Iosif Rotariu nu a rămas dator după ce Gigi Becali a anunțat că nepotul său nu va mai continua la FCSB. Fostul mare internațional român i-a dat replica patronului vicecampioanei .

Iosif Rotariu se apără după ce Dorin Rotariu nu a confirmat la FCSB: „Nu l-am păcălit cu nimic”

Iosif Rotariu nu a vrut să intre în polemică, însă și-a susținut punctul de vedere și a rămas pe poziții: „Vă spun foarte sincer că nu mai vreau să comentez. Mă știu de foarte mulți ani cu Gigi Becali și nu vreau să mai vorbesc despre nepotul meu”.

Ba mai mult, „Roti” nu consideră că i-a dat „țeapă” patronului FCSB: „Să facă Gigi Becali în iarna asta tot ceea ce vrea el, dar să știți că nu l-am păcălit cu nimic. Cu ce l-am păcălit? Iar dacă unii spun că l-am păcălit pe Gigi Becali cu transferul nepotului meu, atunci e clar că nu se pricep la fotbal”.

Fostul mare mijlocaș al Stelei are în continuare mare încredere în nepotul său: „Și domnii analiști să comenteze tot ceea ce doresc ei despre Dorin. Eu știu foarte bine ce tip de fotbalist este el și ce calități are. Iar Gigi Becali îi știa situația încă de la început”.

Iosif Rotariu, tăios și cu Mircea Rednic: „Nu mă interesează ceea ce a spus despre Dorin”

Mircea Rednic , după ce atacantul a ales FCSB. Iosif Rotariu a parat din nou: „Nu mă interesează nici ceea ce a spus Mircea Rednic despre Dorin, că ar fi vorbit el primul despre un transfer al nepotului meu la UTA.

În primul rând, eu nu știu nimic despre ceea a spus Mircea în legătură cu treaba asta. E treaba lui Mircea Rednic, iar el e liber să declare orice”, a mai spus Iosif Rotariu, potrivit .

Declarațiile lui Gigi Becali și Mircea Rednic de la Fanatik SuperLiga

Gigi Becali i-a decis deja soarta lui Dorin Rotariu, deși FCSB mai are de disputat trei meciuri până la pauza competițională: „Rotariu mi-am spus, ‘Domnule, am dat lovitura!’. La antrenamente, din toate pozițiile. Când ajunge pe teren îi e frig, gata și cu el! Să-și găsească echipă și gata! Din iarnă, sau și acum dacă vrea, să fie sănătos, mai bine! Subiect închis”.

Mircea Rednic nu îl mai dorește nici el pe atacantul intrat în dizgrația patronului FCSB: „Nu mă mai interesează, pentru că din punctul meu de vedere n-a fost corect. Tu îmi spui că dacă ei rămân în țară doar la UTA vin, apoi te schimbi că ți-a dat cu 5.000…și noi i-am dat un contract foarte bun. Putea să aibă cel mai mare contract de la Arad. Îi dădeam cu performanțe cu ăstea putea să ajungă la 15.000. Plus de astea avea un antrenor care-l cunoaște, care l-a dorit, el a venit la mine de la Brugge unde nu juca, era în liga a 2-a.

Apoi a plecat pe o groază de bani în Kazahstan, plus că aici nu era presiunea care e la Steaua (n.r.FCSB). Antrenor care știe să lucreze cu jucătorii. Avea nevoie ținând cond că nu a jucat ultima perioadă de încredere. Nu că e ușa închisă, dar din moment ce eu am pe Rareș, pe Stanciu, am jucători în benzi. El doar acolo poate să joace, nu poate să joace nici al 2-lea vârf, nici vârf.

Doar aici unde intră bine cu piciorul stâng. Deci, nu cu răutate, e ca și copilul meu, dar m-a dezamăgit. Tu ai vrut bani, știai ce te așteaptă acolo. Când te duci la Steaua e presiune mare din partea suporterilor, din partea antrenorului patron.

E greu, dacă nu, Dorin nu e o mare personalitate, un tip dur. A trăit foarte mult lângă părinți, a stat mult cu ei, a apărut și unchiul, se implică și unchiul mai mult decât ar trebui”, a transmis Mircea Rednic, vizibil dezamăgit de atitudinea avută de Dorin Rotariu.