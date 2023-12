Rednic îl refuză pe atacantul dat afară de la FCSB de Gigi Becali. „E ca și copilul meu, dar…”

Este vorba despre Dorin Rotariu, jucătorul care e ”pa” la FCSB, din cauza formei slabe. ”Rotariu mi-am spus, Domnule, am dat lovitura. La antrenamente, din toate pozițiile. Când ajunge pe teren îi e frig, gata și cu el! Să-și găsească echipă și gata! Din iarnă, sau și acum dacă vrea, să fie sănătos, mai bine! Subiect închis. Închis și Compagno”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Rednic îl refuză pe atacantul dat afară de la FCSB de Gigi Becali

În acest context, antrenorul celor de la UTA Arad, Mircea Rednic, a mărturisit că nu mai este interesat de serviciile lui Rotariu, deși în urmă cu mai multe luni fotbalistul i-a promis, pe cuvântul său de onoare, că în România va ajunge doar la UTA Arad. ” . Dacă rămâne fără echipă te mai interesează?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

”Nu mă mai interesează, pentru că din punctul meu de vedere n-a fost corect. Tu îmi spui că dacă ei rămân în țară doar la UTA vin, apoi te schimbi că ți-a dat cu 5.000…și noi i-am dat un contract foarte bun. Putea să aibă cel mai mare contract de la Arad. Îi dădeam cu performanțe cu ăstea putea să ajungă la 15.000. Plus de astea avea un antrenor care-l cunoaște, care l-a dorit, el a venit la mine de la Brugge unde nu juca, era în liga a 2-a.

Apoi a plecat pe o groază de bani în Kazahstan, plus că aici nu era presiunea care e la Steaua. Antrenor care știe să lucreze cu jucătorii. Avea nevoie ținând cond că nu a jucat ultima perioadă de încredere. Nu că e ușa închisă, dar din moment ce eu am pe Rareș, pe Stanciu, am jucători în benzi. , nu poate să joace nici al 2-lea vârf, nici vârf.

Doar aici unde intră bine cu piciorul stâng. Deci, nu cu răutate, e ca și copilul meu, dar m-a dezamăgit. Tu ai vrut bani, știai ce te așteaptă acolo. Când te duci la Steaua e presiune mare din partea suporterilor, din partea antrenorului patron.

E greu, dacă nu, Dorin nu e o mare personalitate, un tip dur. A trăit foarte mult lângă părinți, a stat mult cu ei, a apărut și unchiul, se implică și unchiul mai mult decât ar trebui”, a răspuns Mircea Rednic, vizibil dezamăgit de atitudinea avută de fotbalist în trecut.

Mai speră Mircea Rednic ca UTA Arad să ajungă în play-off?

Mircea Rednic visa acum câteva etape la play-off, însă momentan antrenorul arădenilor a abordat o atitudine mai relaxată, mai ales după ce Oțelul Galați a făcut instrucție cu UTA, în urmă cu câteva etape. În acest context, ”Puriul” a mărturisit că va lua fiecare meci în parte, iar dacă va fi cazul de play-off, se va putea vedea la final de sezon.

Dorin Rotariu, refuzat de Mircea Rednic