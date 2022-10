IPS Teodosie câștigă 28.000 de lei pe lună și are datorii la patru bănci. Câți bani produce hotelul ridicat de Arhiepiscopul Tomisului

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, este ctitor al unei mănăstiri la Dorina-Arini, județul Suceava, lângă care a fost ridicat un centru balnear cu spații de cazare, pentru credincioși.

Hotelul cu Spa de lângă mănăstire a avut venituri de 1.000.000 de lei, în 2021

Credința ”all-inclusive”, promovată prin noul model de business, s-a dovedit a fi unul extrem de bănos. Complexul Dorna Arini, situat în apropiere de Vatra Dornei, s-a bucurat de mai mulți clienți, care au adus venituri impresionante fundației care administrează afacerea.

Fundația ”Sfinții Pricopie și Elisabeta”, , este înregistrată în satul Gheorghițeni, comuna Dorna-Arini (localitatea natală a lui Teodosie) și funcționează din anul 2010. Obiectul principal de activitate este de ”activitate socială, cu cazare” și, în prezent, nu are angajați.

În 2021, la data ultimului bilanț depus, fundația a declarat venituri de 1,029 milioane lei, cifră pe care n-a mai atins-o din anul 2015. În anul anterior (2020), afacerea producea 595.389 lei,

Deși a stat bine la încasări, fundația patronată de Teodosie a declarat un profit neînsemnat, de doar 767 lei, cel mai mic de la înființare (cu excepția anilor în care afacerea a mers pe pierdere). Datoriile fundației au ajuns la 2,51 milioane lei, în scădere față de 2020.

Terenul aparține fundației patronate de Teodosie

Complexul de la Dorna Arini a fost ctitorit de IPS Teodosie cu bani proveniți din donații, și aparține fundației unde Teodosie apare în calitate de membru și președinte onorific. Din punct de vedere canonic, complexul este în jurisdicția Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la fel ca Mănăstirea ”Acoperământul Maicii Domnului”, ridicată tot pe un teren donat de IPS Teodosie.

Mănăstirea, complexul și anexele ei dispun de un teren de un hectar, care a fost moștenit de Teodosie de la părinții săi. Potrivit informațiilor din presă, terenul a fost donat bisericii pentru ca aici să fie ridicată mănăstirea, după care, în 2010, acesta se reîntoarce la IPS Teodosie, reprezentând, în prezent, activul patrimonial al Fundației ”Sfinții Pricopie și Elisabeta”.

Finanțarea pentru activitatea de la baza de tratament este una ”exclusiv privată”, după cum arată un comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului, emis în urmă cu ceva timp.

Potrivit informațiilor de pe pagina oficială a bazei de tratament, un pachet cu 6 nopți de cazare, demipensiune, 5 zile de tratament și consultație costă 1.500 de lei / persoană. Suplimentul pentru pensiune completă crește bugetul de vacanță cu încă 150 de lei pe zi.

Oficial, IPS Teodosie are doar un teren pe numele lui

Deși susține că nu mai are legătură cu hotelul, Teodosie apare ca administrator la societatea ”Casa Elisabeta SRL”, care are ca obiect de activitate ”servicii de cazare” și la care Arhiepiscopia Tomisului deține 95% din părțile sociale, iar Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului are 5%. Societatea are sediul social chiar la adresa mănăstirii.

Teodosie Petrescu are venituri lunare de peste 28.000 de lei, pe care le primește din două surse: de la Arhiepiscopia Tomisului și de la Universitatea Ovidius din Constanța, acolo unde este profesor la Facultatea de Teologie.

Deși nu are conturi bancare, Teodosie are datorii de peste 230.000 de lei și 30.000 de euro, la patru bănci din România. Potrivit celei mai recente declarații de avere, din septembrie 2021, el are o singură proprietate pe numele său, un teren intravilan de 700 mp, la Techirghiol, pe care la dobândit în 2014, prin donație.