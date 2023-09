Ireal ce a descoperit o femeie în lasagna pe care a cumpărat-o de la Lidl. Elena a vrut să le astâmpere foamea copiilor

Ce a descoperit o femeie în lasagna la cutie pe care a cumpărat-o de la Lidl. Aceasta le-a dat-o copiilor să mănânce, dar a avut parte de o surpriză neplăcută!

Ireal ce a descoperit o femeie în lasagna de la Lidl

O femeie a cumpărat o lasagna de la Lidl și a vrut să le-o dea copiilor să mânânce, dar a avut parte de un șoc. Elena a povestit pe rețelele de socializare că a găsit un vierme în mâncare!

Femeia a povestit că și nu a mai verificat dacă are și alte asemenea specimene.

Femeia a povestit că a luat două guri din mâncare așa că nu i s-a făcut rău. În schimb, unul dintre copiii ei a început să vomite după ce a văzut viermele în mâncare. Femeia a dat 16,99 lei pe caserola de lasagna cu viermi.

„Am cumpărat lasagna de la Lidl, din Dacia (în Iași). Seara, în jurul orei 19:00, după ce am gătit-o, am găsit viermele. Nu știu dacă mai avea și alții, mi s-a făcut rău și nu am mai putut să verific.

Nu am ajuns la spital. Am luat două guri, iar unul dintre copii a vomat, după ce a văzut ce e în farfurie. Până acum am luat de vreo 3 ori lasagna de la Lidl. De obicei gătesc acasă lasagna, dar, dacă sunt în criză de timp sau vreau o cantitate mică, cumpărăm de la Lidl”, a declarat Elena, pe grupul Ești din Iași.

Elena a alertat autoritățile

Femeia a decis că este cazul să anunțe pățania și autorităților, dar și supermarketului Lidl.

Ea a făcut (ANPC), Direcția de Sănătate Publică (DSP) și Lidl.

„Aseară am trimis mail la Lidl, am completat formularul la ANPC, am trimis mail la DSP.

Astăzi a fost soțul și a depus reclamație la DSP Iași. Toate aceste demersuri le-am făcut pentru a lua măsuri organele de control, în speranța că nu vor mai exista astfel de produse la vânzare”, a mai povestit femeia.