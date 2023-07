Cel mai probabil acești bani sunt veniți din partea guvernului de la Budapesta, pentru că e vorba despre juniorii celor de la FC Csikszereda. Inițial, George Ogăraru dezvăluise ce buget au juniorii lui CSA Steaua, 500.000 de euro pe lună. ”500.000 de euro, cam așa, mai primim 100.000 în fiecare an, suntem în top 10 al academiilor, 100.000 de la Federație”, a explicat Ogăraru.

Ireal! O echipă din Liga 2 are buget de cinci ori mai mare decât CSA Steaua

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Ogăraru a dezvăluit că FC Csikszereda se laudă cu un buget la copii și juniori de 5 ori mai mare. ”Nu ne comparăm cu Csizksereda, nu vreau să spun, am auzit niște cifre. Au buget X5 cât noi. Așa am auzit eu un zvon, nu știu dacă e 100% adevărat, ne-am întâlnit cu ei în finala cupei la U17, ne-am bucurat că am reușit să câștigăm 3-0”, a explicat Ogăraru.

Uluit de informație, concluzionat că nu e tocmai rău, pentru că fotbalul românesc crește pe spatele bugetului guvernului maghiar. ”Peste 2 milioane? Eu nu plătesc impozit de la statul maghiar, asta s-ar putea să-l deranjeze pe Giury bacsi de la Budapesta, că banii pe care el îl plătește pe impozite, îi dă la fotbal undeva în România. Nu sunt contribuabilul la statul maghiar nici cu un forint”, concluzionat Buzărin.

Mihai Stoichiță, analist FANATIK și reprezentant al FRF, a fost dorit în această vară de FC Csikszereda, însă negocierile nu s-au concretizat. “Zvonistica în jurul meu este imensă. Merg la FRF cu mare plăcere, îmi fac treaba la fel de bine cum am făcut-o întotdeauna, sunt foarte bun prieten cu cei de la Csikszereda, Miercurea Ciuc, dar asta nu înseamnă că merg la Csikszereda.

Am fost onorat de ce au spus ei astăzi că ei oricând mă așteaptă acolo. Nu este cazul deocamdată, până când nu se desparte federația de mine, eu sunt aici și îmi fac treaba aici, atât, dar nimic alt ceva. Le mulțumesc pentru modul în care au vorbit, chiar m-au impresionat declarațiile lui Zoli Zoltan.

voiau să mă aducă manager general pe acolo, dar nu este cazul deocamdată. În caz că nu vor fi mulțumiți de mine (n.r. cei de la FRF), vă dați seama că mă voi duce în altă parte, dar nu știu unde, asta este viața. Presa e una, federația este altceva. În federație nu există vreo dispută. Cel mai bine este să-l întrebați pe dl. Burleanu, pentru că el este șeful meu acolo, și trebuie întrebat dacă există vreo astfel de situație.

M-am despărțit astăzi (n.r. joi) de domnul președinte pe la ora 18:00, dar nu mi s-a spus nimic, așa că mă duc și mâine la serviciu. Astea sunt lucruri în funcție de fel și fel de zvonuri și interese. Lucrurile acestea nu mă mai impresionează, vă dați seama că la cât timp a trecut nu mă sperie nimic și nu mă impresionează absolut nimic”, declara Stoichiță, pe marginea acestui subiect, la SPORT TOTAL FM.

