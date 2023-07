Irina Begu – Anna Blinkova în turul 2 de la Wimbledon 2023! A început meciul

Irina Begu, deși a fost nevoită să suporte mai multe amânări la partida din turul 1 al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, cauzate în câteva rânduri de ploaie și mai apoi de căderea întunericului, a izbutit să pătrundă în turul 2 al regalului pe iarbă de la Londra și are acum destule șanse de cotinua aventura cu o calificare în turul 3, având în față o partidă echilibrată, cu șanse 50-50 în compania rusoaicei Anna Blinkova

Când se joacă meciul Irina Begu – Anna Blinkova în turul 2 la Wimbledon 2023

Întâlnirea Irina Begu – Anna Blinkova se dispută vineri, 7 iulie, de la ora 13:00, pe terenul 15 al complexului de la All England Club din Londra, în turul 2 al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Este primul joc programat pe acest teren secundar dotat cu tribune foarte mici, pentru maxim 200 de persoane. Vor urma partida de la masculin Davidovich Fokina – van de Zandschulp, apoi cea feminină Vondrusova – Vekic și la final un meci de dublu masculin din turul 1.

ADVERTISEMENT

Pentru jucătoarea noastră este o zi încărcată pentru că după-amiază, probabil în jurul orei 18, se va muta pe terenul 9, unde alături de ucraineanca Kalinina va juca în turul 1 la dublu feminin contra perechii Guarachi (Chile)-Routliffe (Noua Zeelandă). Acest lucru a fost posibil ca urmare a faptului că repetatele ploi căzute în zilele precedente au amânat startul turneului în probele de dublu.

Cine este Anna Blinkova, adversara Irinei Begu în turul 2 la Wimbledon 2023

Anna Blinkova este o jucătoare din Rusia, în vârstă de 24 de ani, cu reședința în capitala Mosocova, care multă vreme, până spre momentul împlinirii vârstei de 18 ani, a cochetat cu rezultate foarte bune cu două sporturi, tenisul și șahul, unde era considerată drept o viitoare mare campioană. A ales însă tenisul iar în 2015, la Wimbledon juca finala la junioare, fiind a treia în lume la categoria ei de vârstă.

ADVERTISEMENT

Singurul ei succes într-un turneu WTA a avut loc la Cluj, la Transylvania Open, unde a dispus în finală de italianca Jasmine Paolini. Mai are un succes în turneul de tip challanger (125 de puncte) de la New Haven, în SUA. Cel mai bun loc ocupat a fost 54 în 2020. A strâns până acum din tenis 2,8 milioane dolari. La turnee de Grand Slam niciodată nu a depășit turul 2 și sperăm să se mențină pe aceeași linie și după jocul cu Irina Begu

Câți bani va câștiga Irina Begu dacă se califică în turul 3 la Wimbledon 2023

după succesul conturat totuși cu destulă dificultate, asta și din cauză că ploaia și întunericul au întins meciul pe durata a doua zile, în fața canadiencei Rebecca Marino, în trei seturi. Pentru calificcarea în turul 2 Irina Begu s-a ales cu un cec în valoare de 85.000 de lire sterline.

ADVERTISEMENT

Aceeași sumă a intrat și în conturile rusoaicei Anna Blinkova, care a ajuns să devină adversara Irinei Begu în turul 2 după succesul cu 2-1v din primul tur reușit în fața belgiencei Vickmayer. Acum doar una dintre cele două poate mări potul financiar la această ediție de Wimbledon, victoria aducând pe lângă prezența în turul 3 și un premiu de 131.000 de lire sterline.

Cote la pariuri la jocul Irina Begu – Anna Blinkova

Este un meci perfect echilibrat și din punctul de vedere al caselor de pariuri. Care totuși acordă cota de 1,80 jucătoarei din Rusia, deși și are o poziție superioară în ierarhia WTA. Irina a primit cota 2,00 pentru victorie. Un set luat de Begu are cotă de 1,45 iar un set adjudecat de Blinkova are cotă 1,35. Un meci de trei seturi înseamnă cota de 2,30.

Cele două sportive se întâlnesc acum pentru a patra oară. La scorul general este 2-1 pentru Irina Begu, care s-a impus de două ori pe hard, în Australia, la Melbourne și la Hobart, dar singura victorie a rusoaicei, semnal de atenționare, a fost realizat pe iarbă, la turneul de Ilkey, din Anglia și cum Wimbledon e regalul tenisului pe iarbă iată un mic dezavantaj psihologic pentru Irina.