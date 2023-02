Irina Loghin împlinește 84 de ani! Mărturisiri emoționante ale artistei: „Cea mai grea parte”

Irina Loghin împlinește 84 de ani astăzi, 19 februarie 2023! Cântăreața cu peste 60 de ani de carieră muzicală nu trece printr-o perioadă tocmai roz, dat fiind că a suferit recent o operație de hernie de disc, însă se recuperează și e, pe zi ce trece, mai bine.

Irina Loghin, la 84 de ani! Cântăreața vrea să își recupereze puterile după ce a fost operată de hernie de disc

FANATIK a stat de vorbă cu ”regina muzicii populare românești”, aceasta povestind în ce constă recuperarea și care e lucrul după care azi tânjește cel mai mult. Îi lipsesc plimbările mai mult ca oricând!

ADVERTISEMENT

Operația la care a fost supusă nu i-a mai permis să se miște atât cât își dorea. Au fost câteva zile destul de anevoioase pentru îndrăgita artistă, în care, din cauza perfuziilor, a fost nevoită să stea mai mult la pat.

Folclorista a primit cam tot ce și-a dorit de la viață până acum, iar singurul lucru pe care și-l mai dorește de ziua ei este sănătate, dorind să revină la forma în care era înainte de intervenția chirurgicală.

ADVERTISEMENT

„Nu mi-aș putea dori altceva decât sănătate, pentru mine cât și pentru toată familia mea, mai ales prin ce am trecut recent. Dumnezeu e mare și a avut grijă de mine că am trecut cu bine de acest necaz.

Vreau să îmi recapăt pe deplin puterile să îmi fac plimbările mele, pentru că eu nu sunt o persoană care să stea în casă”, a declarat Irina Loghin pentru FANATIK, de ziua ei.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să nu cad în melancolie”

Cântăreața ne-a mai zis că nu consideră că a făcut ceva atât de special pentru a ajunge la venerabila vârstă de 84 de ani. Vedeta spune că secretul ei a fost că a știut să se ferească de stările triste, înconjurându-se mereu de oameni care au inspirat-o și cărora a știut să le aducă un zâmbet pe buze.

„Fiecare om este cum simte, cum îl țin puterile, nu știu dacă am descoperit eu secretul longevității. Trebuie să fiu tare, să nu cad în melancolie. Eu sunt o persoană care se bucură când poate ajuta pe cineva, e important să știi că poți ajuta pe cineva, că ești acolo pentru acel om.

ADVERTISEMENT

Așa ceva nu se spune, dar nu există mai mare satisfacție decât aceea de a ajuta un om, chiar și cu o vorbă, cu un gând bun”, ne-a mai spus Irina Loghin.

ADVERTISEMENT

Cât despre operația la care a fost supusă, interpreta de muzică populară a spus că durerile la coloană au fost destul de puternice, însă intervenția în sine nu a fost una complicată.

Irina Loghin, despre suferințele îndurate: „Destul de dureroase”

„Au trecut doar 11 zile de la operație, îmi pare rău doar că m-a oprit din drumurile mele. Eu eram programată marțea trecută la operație, dar lucrurile s-au schimbat un pic.

Nu a fost o operație complicată, însă eu nu sunt obișnuită cu operațiile. Durerile de coloană sunt, însă, destul de dureroase. Mi-am găsit puterile măcar să fiu la botezul nepoatei mele. Aveam doar două zile de când m-am operat”, a adăugat cântăreața.

În ce constă recuperarea artistei? trebuie să aibă foarte mare grijă la orice mișcare bruscă și să se odihnească mai mult, lucru care nu îi convine prea mult. Statul la pat nu e pentru !

„Perfuziile astea te așază la pat, iar eu nu mai aveam răbdare”

„Recuperarea e recuperarea statului la pat (n.r.: râde). Nu pot să fac altceva decât să mă mișc prin casă. Mă mai mișc, dar mai puțin. Am mai ieșit și pe afară, dar așa, mai rigid, mai strict. Nu-mi mai permit să fac așa plimbări dese, câte 10 kilometri cum făceam altădată sau să alerg cum făceam mai demult.

Recuperarea adevărată vine cam la două săptămâni după operația de hernie de disc. Cu medicamentele am terminat. Perfuziile astea te așază la pat, iar eu nu mai aveam răbdare. Asta a fost cea mai grea parte”, a declarat Irina Loghin în exclusivitate pentru FANATIK.

Irina Loghin ne-a mai mărturisit că a trecut de mult de perioada în care să o bucure lucrurile materiale pe care le primește de la cei din jur. Artista e fericită și dacă i se oferă o floare.

Sfatul primit de la părinți care o va urma până la sfârșitul vieții: „Îmi spuneau ca oriunde merg să creez atmosferă”

„Nu mai sunt copil să mă bucur de cadouri, cum s-ar bucura un copil de un ursuleț de pluș. Tot ce vreau e să fiu sănătoasă, să îi știu pe cei dragi bine. Fiecare cadou e frumos.

Chiar și un fir de garoafă. Eu mă bucur pentru orice primesc. De-a lungul anilor am primit foarte multe de la oameni. Gestul contează, până la urmă. Îi am tot timpul la suflet pe cei care se gândesc la mine. Asta îmi dă energie. Asta cred că m-a ajutat și acum cu operația”, ne-a mai precizat cântăreața.

Având în vedere că este mamă și bunică, Irina Loghin a fost rugată să ne spună care sunt cele mai de preț lucruri pe care le-a moștenit de la părinții ei, acele sfaturi pe care azi le aplică în relația cu cei dragi. Încă de când era mică, artista a învățat să lase loc de bună ziua oriunde s-ar duce.

„Eu sunt crescută la țară și încă oamenii de acolo, de lângă Vălenii de Munte, au rămas la fel de sinceri. Părinții îmi spuneau ca oriunde merg e bine să creez atmosferă, să nu bârfim pe nimeni.

Acum, uitându-mă în jur, nu știu cât de mult s-au schimbat oamenii sau dacă m-am schimbat eu, dacă am rămas eu la fel. Eu consider că mă comport normal. Am senzația că mă port normal. Nu cred că am deranjat vreodată pe cineva sau pe vreun coleg de breaslă. Fiecare simte ce simte. Cel mai important e să fii deschis cu oamenii, să le faci bucurii”, a încheiat Loghin.