Irina Rimes și-a luat fanii prin surprindere cu o decizie neașteptată, după ce a plecat din România pentru a locui alături de noul ei partener de viață. Se pare că vedeta ar fi ales să se mute în Franța.

Fanii brunetei au fost șocați de faptul că fosta jurată de la „Vocea României” a ales să părăsească țara, mai ales în acest moment, în plină pandemie de coronavirus.

În ultima vreme, Irina Rimes a postat adesea fotografii și clipuri video dintr-un studio de muzică francez, dar și în noul apartment în care locuiește alături de iubitul ei. Cu toate acestea, nimeni nu s-ar fi gândit că este vorba despre o mutare definitivă.

Irina Rimes s-a mutat din România. Unde locuiește acum celebra cântăreață

Irina Rimes a luat o decizie neașteptată și s-a mutat în Franța, alături de noul ei iubit, care se ocupă tot cu muzica. Se pare că tânărul i-ar fi cucerit inima brunetei, care nu a stat foarte mult pe gânduri, înainte de a lua această hotărâre radicală.

Artista se ocupă în continuare de cariera ei muzicală, după cum se poate vedea din postările ei, aflată adesea într-un studio de înregistrări. Mai mult, Irina a menționat că locuiește în chirie alături de David Goldcher , nou partener, și că nu vor să-și cumpere propriul apartament în condiții de pandemie, potrivit unica.md, citat de cancan.ro.

Chiar dacă a plecat, Irina Rimes păstrează în continuare legătura cu fanii ei, prin intermediul rețelelelor de socializare. Cântăreața postează adesea imagini și clipuri video din viața ei de zi cu zi, informându-i pe urmăritori atunci când este implicată într-un nou proiect.

„Stăm într-un apartament cu chirie, nu cumpărăm nimic în pandemie”, a precizat Irina Rimes într-unul dintre vlogurile sale.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Irina Rimes (@irinarimes)

Noul iubit al Irinei Rimes face parte dintr-o trupă franceză, fiind și solitul acesteia, care poartă numele „We are gold”. Ce ceva timp în urmă, cântăreața forma un cuplu cu Alexandru Badea, toboșarul cu care era mereu împreună.

În trecut, artista a fost căsătorită cu Andi Bănică, însă cariera ei a pornit de jos și a trecut prin foarte multe momente grele de-a lungul vieții. Acum este o persoană puternică și apreciază tot ceea ce are.

„Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv.

Am făcut, am trecut prin toate astea. Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale, sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus”, spunea artista despre fostul soț.