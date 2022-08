Irina Rimes și-a anulat următoarele concerte și lipsește și de la filmările de la Vocea România. Ce s-a întâmplat

Cântăreața și-a anulat următoarele concerte și lipsește și de la filmările de la Vocea România, acolo unde face echipă cu Theo Rose, Smiley, Tudor Chirilă și Denis Roabeș. Ce i s-a întâmplat artistei din Republica Moldova.

Irina Rimes, nevoită să-și amâne concertele. Cântăreața nu e prezentă nici pe platourile de la Pro TV

Irina Rimes a transmis în urmă cu câteva ore că-și cere iertare pentru că nu va putea onora trei dintre concertele planificate. Artista nu poate ajunge la evenimentele stabilite în localitățile Brezoi, Sighișoara și Tușnad.

Din păcate, cântăreața nu poate ajunge nici la , care au fost reluate după doi ani de pauză. Vedeta a luat această decizie din cauza unor probleme medicale. Drept urmare, are nevoie de recuperare.

„Azi e o zi tristă pentru că trebuie să fac ceva ce am urât din tot sufletul și am evitat mereu cât de mult am putut. Din cauza unor probleme de sănătate, sunt nevoită să anulez concertele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad.

Vreau, pe această cale, să-mi cer iertare de la voi, dar rămân cu promisiunea că ne vom vedea cât de curând posibil.

Totodată, îmi cer iertare și aici echipei și colegilor mei de la Vocea României și le mulțumesc pentru susținerea și înțelegerea pe care mi-au oferit-o zilele acestea”, a scris Irina Rimes pe .

Irina Rimes, pe scena festivalului UNTOLD 2022

Cântăreața nu a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă, dar a dat de înțeles că lucrurile sunt cât se poate de serioase având în vedere că și-a amânat proiectele și evenimentele pe care le avea în agendă.

Irina Rimes a urcat ultima oară pe scena de la UNTOLD, după ce în weekend a cântat la o . Frumoasa brunetă nu părea să dea semne că este ceva în neregulă, dar se pare că lucrurile s-au schimbat complet.

Cel mai probabil artista va reveni cu amănunte despre starea sa în perioada următoare, mai ales că fanii sunt îngrijorați pentru ea.