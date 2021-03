Irinel Columbeanu s-a întâlnit recent cu fosta soție, Monica Gabor, duă ce aceasta a făcut o vizită în România singură, fără Irina, care se afla la școală în SUA. Afaceristul și-a schimbat părerea despre mama copilului său și se bucură pentru cele două.

Monica Gabor și fostul milionar au divorțat cu scandal în urmă cu un deceniu, după cinci ani de căsnicie. Irinel Columbeanu a făcut tot posibilul ca fosta lui parteneră de viață să nu obțină custodia fiicei, însă acum lucrurile s-au calmat între ei.

În plus, Irinel Columbeanu are o părere bună și despre actualul iubit al Monicăi, milionarul Mr. Pink, pe care l-a cunoscut acum cinci ani.

Irinel Columbeanu s-a întâlnit cu fosta soție. Ce spune acum despre Monica Gabor

Acum zece ani, Irinel Columbeanu și Monica Gabor erau pe primele pagini ale tabloidelor după ce au anunțat că divorțează. Despărțirea nu a fost deloc una pașnică, ci din contră. Afaceristul a avut grijă ca fosta soție să nu aibă custodia fetei, dar lucrurile s-au schimbat de atunci.

Irinuca locuiește alături de mama ei în Statele Unite ale Americii alături de Mr. Pink și fiul său. Irinel Columbeanu a avut probleme financiare și a pierdut o mare parte din avere, motiv pentru care a fost de acord ca unica lui fiică să stea cu mama ei peste ocean.

Fosta doamnă Columbeanu a venit recent în România, însă fără fiica ei, care se afla la școală la momentul respectiv. Monica Gabor s-a întâlnit cu cel care i-a fost partener cu mulți ani în urmă, iar afaceristul a rămas cu o părere foarte bună despre ea, dar și despre iubitul ei, Mr. Pink.

„Eu sunt bucuros pentru ce i se întâmplă Irinei, Monicăi. Monica a fost și în București pe timpul pandemiei. Irina era la școală, nu a avut cum să vină.

Este profesoară suplinitoare cu acte în regulă. Ea a învățat, nu tatăl meu a învățat-o engleză cum s-a scris… nu îmi place treaba asta că el i-a pus cartea în mână. Era o fată deja foarte educată. Este foarte frumos, îmi place că muncește și a învățat-o și pe Irina în același spirit.

Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20 pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: am venit acasă și am jumulit-o eu! Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele.

Este un om onest (n.r. Mr Pink), mi-am dat seama din 2016. Și acum îmi dau seama de asta uitându-mă la fiica mea, la educația pe care o primește”, a declarat Irinel Columbeanu în cadrul unei emisiuni, potrivit wowbiz.ro.