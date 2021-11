Irisha, probleme de sănătate în vacanța de lux din Dubai: ”Abia m-am ridicat din pat, am frisoane”

Irisha și-a format o adevărată comunitate din online în urma aparițiilor în show-urile de la Kanal D, astfel că, acum, cei care o urmăresc știu absolut tot ce face frumoasa vedetă. Și asta pentru diva împărtăsește orice cu fanii ei, fie că este vorba de lucruri îmbucurătoare sau de unele mai puțin plăcute.

Irisha, aflată în Dubai, se confruntă cu o intoxicație alimentară

Acest lucru s-a întâmplat și acum, când, din păcate, le-a dat tuturor o veste deloc bună. Deși a plecat peste mări și țări, bucurându-se de o vacanță însorită pe plajele din Dubai, bruneta, care acum nu a fost ocolită de necazuri.

Fosta concurentă de la ”Survivor” le-a spus fanilor că are , care au țintuit-o la pat.

Cu o zi înainte de a părăsi ”tărâmul miliardarilor”, Irisha le-a spus fanilor că o intoxicație pe care a căpătat-o în urma unei mese a făcut-o să se confrunte cu simptome foarte dure.

„Este ora 2:18 aici și eu pot să vă zic bună dimineața, pentru că abia m-am ridicat din pat. Din păcate, am făcut o intoxicație de la mâncare, ieri după-amiază. Nu am mai putut să mănânc nimic, am frisoane și tot pachetul ăsta, mișto”, a spus Irisha, pe Instastory, conform .

Irisha se bucură de ultima zi petrecută în Dubai

Dar chiar și așa, deși starea de sănătate nu este tocmai una foarte bună, pusă pe distracție și dornică de a avea amintiri pe cinste, Irisha a continuat seria destăinuirilor.

Fosta concurentă de la Survivor a mărturisit că nici măcar o astfel de problemă nu o poate doborî, astfel că ea are de gând să profite la maximum de ultima zi petrecută pe plajele însorite din Dubai, căci cine știe când va mai avea parte de o altă vacanță, luând în calcul programul său foarte încărcat.

”O să risc să mă duc pe plajă, e ultima zi și vreau să profit. Oamenii care mă cunosc prea bine și-au dat seama ca e ceva în neregulă cu mine încă de ieri și m-au întrebat ce e cu mine”, a mai adăugat vedeta Kanal D.

Irisha, probleme grave la rinichi, după ”Survivor”

De asemenea, nu este prima dată când vedeta le dă fanilor o astfel de veste. După eliminarea din competiția de la Kanal D, Irisha a declarat public că sănătatea sa este una precară, din cauza unor probleme la rinichi.

„Sunt supărată pentru că am făcut o criză la rinichi și nu mă simt deloc bine. Experiența Survivor și-a pus amprenta. E boala oamenilor înalți și slabi (…) sunt rinichii un pic lăsați și am slăbit vreo 5 kilograme la Survivor”, a scris atunci Irisha pe Instagram.