Ironii online la adresa „blondei lui Putin” care apare mereu lângă președintele rus. „Natașa, e timpul să fii pescăriță”

Pe rețelele de socializare, doamna blondă prezentată drept militar rus a fost identificată ca apărând adeseori în ieșirile publice ale lui Vladimir Putin, sporind zvonurile că este vorba de actori sau agenți ai Kremlinului folosiți pentru acest tip de mesaje.

Liderul de la Kremlin a avut un discurs sfidător la adresa Occidentului în mesajul său de anul nou, anunțând că Rusia nu își va opri asaltul asupra Ucrainei.

„Occidentul minte de ani de zile despre pace, dar, de fapt, se pregătea de agresiune, iar astăzi recunoaște în mod deschis acest lucru, nu se mai jenează. Și se folosește cu cinism de Ucraina și de poporul ei pentru a slăbi și a diviza Rusia”, a

Vizibil crispat, președintele rus a apărut , însă pe internet o rusoaică blondă prezentă printre acești soldați a fost repede identificată ca apărând adeseori alături de Vladimir Putin în acțiunile sale media.

Jason Jay Smart, consilier politic american și corespondent special al Kyiv Independent, a ironizat acest aspect, referindu-se la rusoaica blondă, poreclită deja Natasha în mediul online, spunând că e momentul să devină și pescar.

„În discursul de Anul Nou al lui Putin sunt prezenți `soldați ruși` (adică oameni din serviciul său de securitate desemnați să se prefacă a fi soldați). Iată imagini din multele și versatilele roluri pe care Natasha le-a jucat atunci când Putin a trebuit să apară alături de `cetățeni normali`. `Natasha! E timpul să fii un pescar!`”, a scris acesta pe Twitter.

Putin’s New Year’s Eve address features “Russian soldiers” (aka people from his security detail assigned to act like soldiers).

Here’s pictures of the many versatile roles that Natasha has played when Putin needs to be with “normal citizens.”

“Natasha! Time to be a fisherman!”

— Jason Jay Smart (@officejjsmart)