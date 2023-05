Isabelle Vlădoiu, prima și unica româncă, decorată de doi președinți americani: “România a ajuns la același nivel de dezvoltare ca Statele Unite”

Isabelle Vlădoiu este unica femeie din România, care a fost decorată de Donald Trump și Joe Biden. Liderii americani au apreciat eforturile depuse de conaționala noastră. Isabelle are puțin peste 30 de ani și a reușit să-și construiască o carieră de succes în Statele Unite ale Americii. Tânăra se specializează în Drepturile Omului la nivel internațional și este fondatoarea US Institute of Diplomacy and Human Rights. Românca a instruit peste 15.000 de persoane.

Isabelle Vlădoiu, premiată de doi președinți americani

“The President’s Volunteer Service Award, pentru care am primit Medalia de Aur în 2018 din partea președintelui Trump, este o onoare prestigioasă care recunoaște persoanele care au demonstrat un angajament excepțional față de serviciul comunitar. Pentru a obține Medalia de Aur, trebuie să dedici peste 500 de ore de voluntariat într-un singur an.

ADVERTISEMENT

Această recunoaștere reprezintă nu doar timpul și efortul substanțial pe care l-am dedicat în slujba celorlalți, ci și diferența tangibilă pe care am făcut-o în comunitatea mea. Este un simbol al valorii acordate voluntariatului și a schimbării pozitive pe care o aduce”, a povestit Isabelle Vlădoiu, în cadrul unui interviu pentru .

Activitatea româncei a fost apreciată și de . Administrația președintelui american i-a acordat premiul “Lifetime Achievement Award”, care “apreciază contribuțiile durabile” pe care Isabelle le-a adus “în avansarea umanității, promovarea valorilor americane și lupta pentru schimbări pozitive”.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

“Ceea ce face aceste onoruri și mai remarcabile este faptul că sunt singura româncă care a primit două premii de la doi președinți americani. Această distincție evidențiază caracterul excepțional al realizărilor mele și recunoașterea pe care am primit-o la nivel internațional. Este o sursă de mândrie pentru mine și întărește importanța muncii mele în domeniul drepturilor omului și diplomației”, a mai spus Isabelle Vlădoiu.

Isabelle Vlădoiu compară SUA cu România

Isabelle spune că mai menține legături cu țara natală colaborând cu Ambasada României din Washington. Tânăra recunoaște că este la curent cu ceea ce se întâmplă acasă și își manifestă interesul asupra schimbărilor din societatea română. Isabelle încearcă să intervină și să ofere ajutor.

ADVERTISEMENT

Locuind în statele unite, Isabelle a observat că unii americani “pot avea stereotipuri învechite sau concepții greșite despre România, asociind-o cu contextul istoric al perioadei comuniste”. Cu toate acestea, Isabelle este convinsă că “România a ajuns la Nu există nimic în America care să nu existe, probabil, și în România”.

“Un domeniu în care România încă se confruntă cu provocări este sistemul său educațional, în special în școlile primare și nivelul de literație al tinerilor. Este important să abordăm aceste probleme și să modernizăm sistemul educațional pentru a asigura că elevii primesc o educație de calitate care să-i pregătească pentru cerințele lumii moderne. În plus, traficul de persoane rămâne o problemă persistentă care a afectat România.

ADVERTISEMENT

Eu continui să lupt activ împotriva acestei probleme și să mențin contact permanent cu persoane și organizații din România dedicate combaterii acestui fenomen. Sunt de asemenea conștientă și de provocările legate de adopții”, a mai adăugat Isabelle Vlădoiu.