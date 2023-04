Își schimbă Maurice Munteanu orientarea sexuală? Juratul, dorit de o concurentă de la Bravo, ai stil!

Maurice Munteanu a rămas cu gura căscată în platoul Bravo, ai stil, atunci când una dintre concurentele noului sezon a declarat public că este atrasă fizic de jurat!

Maurice a fost extrem de surprins atunci când a citit ce mărturisise Iris, fata din Baia Mare. Tânăra care a fost florăreasă la Cluj pe perioada pandemiei a recunoscut că fashionistul ar putea fi genul ei de bărbat, că i se pare extrem de sexy.

„Am o slăbiciune și o atracție fizică față de Maurice. Abia aștept să respir același aer cu el. Măi, mi se pare foarte sexy el, ca fler, ca tot. Mi se pare unul dintre cei mai sexy bărbați din showbiz-ul românesc”, a declarat Iris.

După ce Ilinca a dezvăluit ce a declarat fata, aceasta a zis că a exagerat un pic de dragul show-ului, însă a spus, totodată, că Maurice este, într-adevăr, feblețea sa.

Iris: „Atracția față de Maurice am moștenit-o de la mami”

„Atracția față de Maurice am moștenit-o de la mami. De când am aflat că am intrat la casting mă bombardează cu link-uri, vezi că lui Maurice nu-i place asta… I-am zis, mami, dacă mai continui în felul ăsta îți dau block, că nu mai pot”, a declarat Iris în platoul

Maurice a răspuns aprecierilor pe care Iris le-a exprimat la adresa sa. a spus că e copleșit de vorbele frumoase pe care le-a auzit din partea concurentei.

„Nu știu ce să spun. Îmi pare bine că am reușit să transmit niște sentimente atât de pozitive”, a declarat Maurice Munteanu. Specialistul în modă a comentat, apoi, ținuta cu care Iris a intrat în platou.

„Nu aș fi pus mănușile, nu pentru că mă deranjează cromatic, ci dacă pui genul ăsta de mănuși ar trebui să existe și un trench, care să susțină grosimea acestei mănuși. Ai una dintre cele mai coerente ținute din platou”, a completat Maurice Munteanu.