Israel – România 1-1. Pușcaș egalează după un șut excepțional al lui Drăguș

Meciul Israel – România are loc sâmbătă, 18 noiembrie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei a 9-a din grupa I a preliminariilor EURO 2024. Socoteala este cât se poate de simplă. Un egal sau victoria înseamnă automat calificarea la turneul final din vara anului viitor din Germania. Înfrângerea ne menține pe primul loc, cu un punct peste învingătorii noștri, dar cu obligația de a câștiga pe teren propriu în ultima etapă în fața Ekveției.

Unde se joacă meciul Israel – România

Întâlnirea se dispută sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Pancho Arena din micuța localitate din Ungaria, Felcsut, situată la nici 50 de kilometri de capitala Budapesta. Felcsut este localitatea unde s-a născut actualul premier al Ungariei, Viktor Orban iar stadionul este extrem de învecinat cu casa acestuia.

Ca și în precedenta partidă desfășurată aici miercuri seară, între Israel și Elveția și încheiată exact cu scorul pe care ni-l dorim și noi, 1-1, partida se va disputa cu spectatori, dar sub o foarte strictă supraveghere atât a poliției ungare dar și a forțelor speciale deplasate aici de israelieni. Românii au primit 642 de bilete din totalul de 3800 și le-au achiziționat pe toate în decurs de numai patru ore. Ultrașii nici unui club sau a nici unei grupări legate de echipa națională nu vor fi prezenți, în semn de protest față de condițiile foarte dure, chiar de neacceeptat, impuse de partea israeliană la cumpărarea biletelor.

Cine transmite la TV partida Israel – România

Partida se joacă sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Pancho Arena din Felcsut, stadionul pe care evoluază la meciurile de acasă echipa Puskas Akatemia din prima divizie a Ungariei și este televizată în direct și în exclusivitate pe canalul Prima TV, cei doi comentatori urmând a fi Emil Grădinescu și Costi Mocanu. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Tricolorii au fost întâpinați la Felcsut de o vreme foarte rece. Vineri a plouat destul de mult dar nu va continua și sâmbătă, chiar dacă vom avea un cer noros cam pe tot parcursul zilei. La ora amiezii în termometre vor fi doar 7grade iar la ora jocului va scădea până în jur de 1-2 grade. Ne va conduce un arbitru din Elite Group, francezul Francois Letexier, 34 ani, cu care avem trei precedente, toate la nivel de echipe naționale și nu am pierdut niciodată: 2-0 cu Bosnia și Herțegovina la U21 în 2018, meciul care ne-a dus la turneul final din Italia, 2-1 în Lituania și 1-1 acasă cu Irlanda de Nord, ambele în Nations League.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Israel – România

Din ambele reprezentative lipsesc jucători importanți. Selecționerul Edi Iordănescu are patru jucători out, toți pe probleme medicale. Fundașii laterali Cristi Manea și Mario Camora, ambii de la CFR Cluj, sunt out. S-a accidentat și mijlocașul lui Rakow, Deian Sorescu dar cea mai mare pierdere o reprezintă Dennis Man, atacantul Parmei, aflat într-o formă excepțională și declarat în Italia drept jucătorul lunii octombrie în Serie B.

Nici Alon Hazan, selecționerul Israelului, nu poate dormi liniștit și nici nu poate alcătui echipa de stat pe care ar fi dorit-o. Imensa pierdere pentru Israel este Manon Solomon, jucătorul lui Tottenham, Revivo este suspendat dar după cele două meciuri, cu Kosovo și Elveția lista de indisponibili a crescut la patru.

Cote la pariuri la jocul Israel – România

Foarte grea misiune pentru casele de pariuri de a stabili cotele la meciul Israel – România. Este un echilibru aproape perfect în stabilirea cotelor la victorie ale celor două echipe, cu un infim avantaj de partea Israelului, 2,65 față de 2,70 pentru tricolori. Evident, echilibrul se menține peste tot: șansă dublă 1X cotă 1,47, șansă dublă X2 cotă 1,50, acceași cotă, 1,35, la gol marcat și tot 1,35 over 1,5 goluri.

Destul de echilibrat apare și bilanțul meciurilor directe, dintre care cinci au avut caracter amical. Per total au fost opt partide. Bilanțul este favorabil adversarilor noștri, cu 3 victorii, nici una în meci oficial, 3 egaluri, față de două succese tricolore, unul în 1995 în preliminarii de EURO, 2-1 la București. Tot în capitala României s-a jucat ultimul meci, în septembrie, scor 1-1, oaspeții ratând câteva mari ocazii după ce au egalat în a doua repriză.