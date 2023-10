Istvan Kovacs râde de noi toți. Arbitrează Newcastle – PSG! „Să-l naturalizăm pe Vassaras”

Veste bună pentru arbitrul la meciurile din întrecerea internă: a fost delegat de UEFA să conducă la centru partida Newcastle – PSG, din etapa 2 a grupelor Champions League.

Kyross Vassaras dă o nouă lovitură: Istvan Kovacs va arbitra Newcastle – PSG din Champions League

Hulit în România pentru gafele pe are le comite și modul arogant cum arbitrează, Istvan Kovacs are parte de recunoaște pe plan internațional. Va oficia în această săptămână la centru meciul Newcastle – PSG din grupele Champions League, dar meritul principal în această delegare îl are Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Mai avem o știre foarte importantă. Colegii de la FANATIK mă anunță de o știre foarte importantă. Vassaras își vede în continuare neabătut de drumul său și punctează unde știe să o facă cel mai bine. Istvan Kovac va arbitra nici mai mult nici mai puțin decât Newcastle – PSG în Champions League.

Ca să ne înțelegem… Istvan Kovacs va fi arbitru principal, nu de rezervă, la Newcastle – PSG, unul dintre cele mai tari meciuri din Champions League. La linii vor fi Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, iar Marcel Bârsan va fi al patrulea oficial.

Știre tare… După toate scandalurile, Istvan Kovacs arbitrează capul de afiș, sau unul dintre capetele de afiș, marea partidă Newcastle – PSG. Îl va arbitra pe Mbappe", a anunțat Horia Ivanovici