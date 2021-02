Iubirile secrete din viața lui Constantin Brâncuși. Ele au fost muzele românului care a încântat întreaga lume

Iubirile secrete din viața lui Constantin Brâncuși încep fără doar și poate cu Marie Bonaparte, soția prințului George al Greciei și al Danemarcei. Moștenitoarea unui adevărat imperiu imobiliar în Monte Carlo a fost acaparată de magia sculptorului român.

Aceasta a intrat pentru prima oară în studioul lui Brâncuși în rol de model. Avea să devină muza perfectă pentru poate cea mai scandaloasă și contestată operă a românului. Vorbim despre Princess X, adică despre o lucrare în care mai toată lumea vede un penis aflat în stare de erecție.

Brâncuși s-a apărat și a spus că a creat o domnișoară care privește gânditoare peste umăr. Nu același lucru l-au văzut și cei prezenți la Salonul Artiștilor Independenți din Paris.

Iubirile secrete din viața genialului Constantin Brâncuși

În cele din urmă, Poliția a decis scoaterea lucrării din expoziție. Se spune despre Brâncuși că ar fi făcut atunci un adevărat scandal și le-a transmis oamenilor legii că nu au o perspectivă corectă. Tot ceea ce trebuie să vadă este o domnișoară vanitoasă.

Brâncuși s-a resemnat și a plecat, la fel cum au făcut-o mulți alții în acea perioadă. Paul Cezanne, prietenul cel mai bun al scriitorului Emile Zola, un Cezanne pe care l-a portretizat în capodopera L’oeuvre era înnebunit de acest Salon și de felul în care erau judecate operele de artă.

Pictorul trimitea anual lucrări și sfârșea de fiecare dată în genunchi, dar mai ales refuzat. Cine ar fi crezut că Cezanne va ajunge în timp puntea de trecere de la impresionism spre cubism revoluționând pictura. În niciun caz contemporanii pictorului, oameni care râdeau cu poftă de pânzele lui.

Amedeo Modigliani, marele Amedeo Modigliani, învățăcelul pe care Constantin Brâncuși l-a primit în atelierul său și l-a școlit a pățit același lucru. Și-a înecat amarul nereușitei la Salonul parizian în alcool și vise. Drept pentru care românul n-a mai stat o clipă – a plecat cu tot cu domnișoara vanitoasă după ce le-a azvârlit câteva vorbe de duh celor strânși în fața creației sale.

Același lucru l-a făcut și Marie Bonaparte. Se spune că aceasta l-a părăsit pe Brâncuși pentru o relație de lungă durată cu Sigmund Freud.

Constantin Brâncuși, gelos și posesiv în iubire

Pe lista iubirilor românului și-a făcut loc și Peggy Gugenheim o împătimită colecționară de artă. Tatăl acesteia a murit în tragedia de pe Titanic, dar i-a lăsat o adevărată avere fiicei. La ani distanță de la cel eveniment, Peggy și-a dorit să cumpere „Pasărea în spațiu”.

Românul i-a cerut patru mii de dolari în schimbul lucrării, dar aceasta a considerat că suma solicitată e una cam mare. Așa că a decis să-l seducă pe sculptor. A sfârșit îndrăgostită până peste cap de el. „Era jumătate țăran deștept, jumătate zeu. Un bărbat extraordinar, scund și cu barbă, cu niște ochi negri și o privire ascuțită.

Mă făcea foarte fericită, dar, din păcate, devenise posesiv și își dorea să îi dedic tot timpul”, avea să povestească Peggy despre relația cu Brâncuși.

Nancy Cunard, poate cea mai scumpă muză de pe Pământ

Despre Nancy Cunard se știe că nu a pozat niciodată pentru Brâncuși. Cu toate acestea, poeta a fost o muză care a scos întreg harul din sufletul și mâinile românului. Lucrarea „Tânără sofisticată/Nancy Cunard” a fost licitată la Christie’s pentru 71 de milioane de dolari.

Potrivit casei de licitații, opera a fost adjudecată de o persoană care a dorit să îşi păstreze anonimatul şi care a participat la licitaţie prin telefon.

Margit Pogany, un alt fel de „Mademoiselle Pogany”

Viața lui Constantin Brâncuși a fost luminată și de Margit Pogany, o pictoriță româncă de origine maghiară. Adusă de „baba Dracului”, așa cum spunea chiar sculptorul despre ea, Margit i-a pozat lui Brâncuși. Nu a fost chiar atât de simplu – ani de zile acesta a schimbat, retrasat, modificat și planificat lucrarea.

„De fiecare dată începea și termina un nou bust din lut. Fiecare era frumos, minunat de real. Eu îl rugam să îl păstreze ca variantă finală, dar el izbucnea în râs de fiecare dată și arunca bustul înapoi în lada de lut din colțul atelierului.

Când am descoperit în atelier un cap de marmură am realizat că eram chiar eu, deși capul nu avea niciuna dintre trăsăturile mele. Era tot numai ochi. Când m-am uitat spre Brâncuși, am observat că mă privea pe furiș în timp ce vorbea cu prietenii mei. I-a făcut o enormă plăcere să constate că am reușit să mă recunosc”, spunea Margit despre felul în care Brâncuși lucra.

Eileen Lane, irlandeza din viața lui Brâncuși

Eileen Lane a fost femeia pe care Constantin Brâncuși a adus-o în țară. Au vizitat împreună București, Sinaia și apoi Hobița, satul în care s-a născut artistul. Cu toate acestea, relația lor ar fi fost una mai degrabă platonică.

Se spune că întreaga tensiune, emoție și frustrare ale artistului aveau să fie adunate în lucrarea „Eileen Grey”. Cât timp au stat în satul natal al sculptorului, cei doi au participat la o nuntă, au făcut vizite pe lângă Târgu-Jiu și, înainte de plecare, au chemat toate neamurile la o mare petrecere pe dealul Hobiței.

Maria Tănase, femeia care l-a iubit mereu

Contantin Brâncuși a văzut-o pentru prima oară pe Maria Tănase atunci când interpreta a ajuns la Paris, la o expoziție internațională. Aceasta trebuia să cânte la un restaurant, dar a fost de negăsit două zile și două nopți. Era împreună cu Brâncuși, sculptorul de 62 de ani, celebru în toată lumea deja.

S-au reîntâlnit în Statele Unite ale Americii atunci când Maria Tănase i-a cântat președintelui Roosvelt. Se spune că Brâncuși nu a gustat prea mult succesul acesteia și a devenit greu de suportat. În cele din urmă, Maria Tănase a decis să-l părăsească, dar apropiați ai acesteia aveau să spună că nu a încetat niciodată să-l iubească.

Cum l-a învățat Amedeo Modigliani pe Constantin Brâncuși să iubească

În 1906, Parisul a fost luat pe sus de Amedeo Modigliani. Italianul care a învăţat cum stă treaba cu sculptura de la românul nostru Constantin Brâncuşi s-a ghidat după o singură regulă, cea impusă în artă de Gustave Courbet. „Dacă vreţi să vă pictez îngeri, arătaţi-mi-i”, spunea mereu, plin de emfază şi de vin, Modigliani. O palmă imensă primită de Renaştere, un dar inedit viitorului.

Italianul s-a stabilit la Paris, unde altundeva decât în Montmartre şi a luat cu asalt bistro-urile, barurile, cafenelele şi, în general, orice cârciumă. Îmbrăcat într-o haină reiată, cu un fular roşu în jurul gâtului şi pălărie cu boruri largi, Modigliani cunoaşte avangarda artistică, printre care Pablo Picasso, Juan Gris sau Diego Rivera, dar şi pe scriitorii André Salmon, Guillaume Apollinaire şi Max Jacob. Se înhaită cu mulţi betivi notorii, uită să mânânce, se predă zile şi nopţi întregi picturii şi prostituatelor dintr-un Paris atât de primitor artiştilor.

Este salvat pentru o clipă de Constantin Brâncuși. E momentul de liniște din viața italianului, clipele de respiro înaintea unui final dramatic la doar 36 de ani. Modigliani învață sensul sculpturii de la român căruia îi explică, în schimb, secretul iubirii.

„Să iubești până la capăt, să arzi ca un nebun pentru ea și să o faci să se simtă cea mai minunată făptură de pe pământ în așa fel încât să nu poată să trăiască fără tine”, spunea Modigliani.

De altfel, Jeanne Hébuterne, marea iubirea a italianului, însărcinată pentru a doua oară cu el, nu suportă gândul să trăiască fără Amedeo Modigliani şi se sinucide a doua zi după ce dragostea vieţii ei a murit. Lasă un bilet crunt.

„Ştiţi ce e dragostea? Dragostea adevarată? Aţi iubit vreodată atât de adânc încât să te condamni la o eternitate în iad?”, nota aceasta.

În urma lor rămân contestatarii. Mărturie iubirii stau poveştile ţesute în timp și replica lui Amedeo Modigliani pentru Pablo Picaso. „Viitorul artei stă în chipul unei femei frumoase. Spune-mi, Pablo, cum faci dragoste cu un cub?”