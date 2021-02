Iubita lui Dragoş Nedelcu s-a „tunat”: „Cu toţii ne dorim să facem mici schimbări!” Foto

Aza Gabriela, iubita lui Dragoș Nedelcu, s-a „tunat” și și-a mărit buzele, pentru că, spune ea, își dorea să își facă mici schimbări de look.

Aza Gabriela este una dintre cele mai populare vedete feminine din România, din mediul online, având peste 33.000 de urmăritori pe contul de Instagram.

Cât despre Dragoș Nedelcu, fotbalistul FCSB-ului a revenit după o lungă perioadă de indisponibilitate la meciul pierdut de echipa sa în Cupa României contra lui Dinamo, 0-1.

Cum arată iubita lui Dragoș Nedelcu după ce s-a „tunat”

Aza Gabriela i-a făcut o surpriză lui Dragoș Nedelcu și și-a mărit buzele, aceasta postând un mesaj și pentru fanii săi, în care îi anunță de modificările pe care și le-a făcut.

„Cu toții ne dorim să facem mici schimbări, așadar sunt foarte fericită să vă împărtășesc experiența mea cu doctorul Mihai Constantinescu”, a scris Gabriela pe contul său de Instagram.

În urmă cu o săptămână, Aza Gabriela a anunțat că își va face contul privat, din cauza fetelor care intră pe story-urile ei, dar nu îi dau follow:„Cum majoritatea urmăritorilor mei de pe Instagram sunt de sex masculin, atunci când o fată îmi urmărește all my stories, dar nu-mi dă niciodată follow, mă face să mă tot gândesc a cui iubită este. De mâine am cont privat”.

Ce a spus Dragoș Nedelcu după revenirea pe teren

Dragoș Nedelcu a revenit pe teren la meciul cu Dinamo și a fost schimbat de Toni Petrea în a doua repriză, pentru că simțea că nu poate duce la bun sfârșit duelul:

„Din păcate, nu am obținut rezultatul dorit. Voiam foarte tare să-i eliminăm, pentru că am jucat împotriva lui Dinamo. Eu mă bucur că am revenit, sper să pot să mă antrenez.

Mulțumesc clubului pentru încrederea oferită (n.r. – că l-a pus căpitan). Au fost niște senzații noi azi, ca și cum aș fi debutat. Mă bucur că sunt sănătos, asta e cel mai important pentru mine. Totuși, trebuia să câștigăm cu orice preț azi, așa că supărarea e foarte mare”.

„Au fost multe meciuri. Avem un lot de 21-23 de jucători, era normal să se acorde minute și celor care au evoluat mai puțin. Sincer, pentru condiția mea de acum e important să îmi recâștig ritmul de joc, nu contează unde sunt introdus, dacă fundaș central sau altceva.

Am găsit echipa bine fizic, chiar dacă în unele meciuri e normal să se resimtă puțină oboseală. Eu zic că avem șanse mari să câștigăm titlul anul ăsta”, a spus Dragoș Nedelcu după derby-ul cu Dinamo.