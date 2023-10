Iubita tânărului care a murit după ce a fost bătut de polițiști face dezvăluiri șocante: “Mai făceau și glume”

Fata spune că se afla la o petrecere alături de Eduard, însă acesta a ieșit până afară pentru a lua o gură de aer. Pentru că nu s-a mai întors, iubita a ieșit să vadă unde e bărbatul, însă acesta zăcea într-o baltă de sânge. Oficial, polițiștii spun că acesta s-a dat cu capul de pereți până a murit.

Iubita tânărului care a murit după un conflict cu polițiștii

”Nu am consumat nimic, a fost ziua mea. Am stat într-o grădină cu el și am ascultat muzică live toată ziua. Seara când ne-am întors acasă erau și colegii mei de apartament. La ora 01.30 el a zis că se bagă în pat pentru că e târziu și intră la muncă. Am mai stat cu amicii mei și după m-am dus în cameră.

La un moment dat, Eduard s-a ridicat, părea așa neliniștit, a zis că are nevoie de aer și că se duce să fumeze o țigară. Am realizat că a coborât fără chei. Am dat o tură de bloc, el nu mai era și pentru că era trecut de 02.30 mi s-a făcut frică. M-am întors înapoi în casă, dar am stat pe geam”, a declarat iubita lui Eduard pentru RTV.net.

Iubita lui Eduard e convinsă că , astfel că vinovați de moarta sa ar fi oamenii legii. ”Până să mă uit pe geam apăruse o mașină de poliție, am ieșit și am auzit un Nu da!. L-am găsit pe Eduard în balta de sânge, pe burtă, abia respirând, nu putea să vorbească.

Polițiștii nu vorbeau cu mine deloc. Am întrebat când vine SMURD-ul, nu mi s-a răspuns. Îl lăsau pe băiatul ăsta să moară acolo. Își dădea efectiv ultimele suflări și mai făceau și glume să-l ducem la Obregia sau la Universitar de urgență. La spital, unul dintre ei mi-a zis că l-a dat pe Eduard cu spray cu piper și ar fi căzut pe el pentru că avea sânge pe bluză.

Mi-a zis că era recalcitrant, că se dădea cu capul de pereți. Eu m-am uitat după pete de sânge prin alte părți, nu am văzut nimic. Acolo este singurul loc unde este sânge”, povestește femeia. Ancheta declanșată după moartea bărbatului a arătat că agenții de poliție aveau camerele oprite, în timp ce imaginile de pe camerele din zonă au fost șterse.

Conform RTV, doi dintre agenții de Poliție ar avea un istoric în ceea ce privește intervențiile folosind forța, însă fără body cam-uri e imposibil de arătat ce s-a întâmplat cu adevărat. Cert e că amândoi polițiștii sunt din Teleorman și au fost angajați din sursă externă la Secția 17 de Poliție în 2019.

Potrivit necropsiei, , cel mai probabil după ce s-a dat cu capul de pereți. Mai mult, în sângele lui Eduard au fost găsite 6 substanțe diferite, semn că bărbatul era drogat, lucru confirmat de tatăl acestuia.

”Da, cinci sau șase. Într-adevăr, în primul rând trebuie văzute concentrațiile și vechimea lor. Pentru că, din câte am înțeles din explicațiile unor medici, dacă ar fi luat toate acele substanțe odată, nu mai aveau milițienii ocazia să-l bată”, a transmis tatăl lui Eduard.

Incidentul a fost înregistrat pe 22 septembrie, pe o stradă din Sectorul 5. Un vecin a sunat la 112 pentru a anunța că un bărbat dezbrăcat și agitat fugea pe stradă. Oamenii legii au ajuns la fața locului și spun că acesta părea să fie băut sau drogat, fiind incoerent în vorbire. Mai mult, acesta s-ar fi dat singur cu capul de pereți și a murit. Familia lui Eduard e convinsă, însă, că bărbatul a murit după ce a fost bătut de oamenii legii.