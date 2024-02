Iubitul Anamariei Prodan, emoțiile vieții, la Bacău! Ronald Gavril a făcut furori lângă impresară când a primit cheia orașului

Iubitul Anamariei Prodan, boxerul Ronald Gavril, a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Bacău, localitate de unde provine. Impresara a postat un mesaj pe Instagram și câteva fotografii în care apare și familia sportivului.

Iubitul Anamariei Prodan, distincție de la primarul Bacăului! Ronald Gavril a primit cheia orașului

Anamaria Prodan a postat un mesaj pe Instagram după ce a trăit bucuria alături de iubitul ei. Primarul Lucian Stanciu Viziteu i-a înmânat cheia orașului, dar și diploma de cetățean de onoare al Bacăului.

ADVERTISEMENT

Azi, 29 februarie 2024, în jurul orei 10 dimineața s-a votat în unanimitate acordarea distincției pentru iubitul Anamariei Prodan. Toată familia boxerului s-a prezentat încântată de veste, la primărie. Consilierii, dar și băcăuanii de rând, au stat la coadă să facă poze cu iubitul Anamariei Prodan și femeia de afaceri.

„Zi emoționantă astăzi, la Bacău! Ronald Gavril a fost declarat cetățean de onoare de către domnul primar Lucian Viziteu! Vă mulțumim, domnule primar! Mulțumim, domnule antrenor Relu Auraș! Mulțumim comunității și tuturor celor care au fost alături de noi”, este mesajul postat de Anamaria Prodan

ADVERTISEMENT

Impresara, dezvăluiri despre noul ei partener: „E un bărbat pe cale de dispariție”

Anamaria Prodan a renăscut după iar azi e mai fericită ca niciodată în special datorită partenerul ei. A vorbit pe larg, în exclusivitate pentru revista FANATIK, despre povestea ei de amor, despre noul ei soare! Anamaria a spus că se mândrește cu Ronald și că este un bărbat așa cum multe femei și-ar dori, unul pe cale de dispariție.

„Mă mândresc cu Ronald. Este un bărbat pe cale de dispariție. Și o spun sincer, nu îi construiesc o imagine așa cum am făcut-o cu fostul soț. Nu fac o poveste, Ronald nu are nevoie. Este exact cum m-am rugat la Dumnezeu să îmi dea. Nu am cerut niciodată un milionar, frumos, nu! Am cerut un bărbat, dar unul cum e definiția. Să fie puternic, mândru, demn, să mă protejeze, să mă simt bine, ca femeie, lângă el.

ADVERTISEMENT

Când mă strânge în brațe să știu că nimic rău nu se poate întâmpla, că nimic nu mă atinge. Și, crede-mă, că atunci când s-a apropiat mai mult – pentru că noi ne cunoșteam – mi-a fost foarte frică.

Mă gândeam ce aș putea eu să fac, e mai mic decât mine, cine este el, ce poate el să facă. Tot vorbind, povestind despre viață, cumva plângând pe umărul lui, zâmbea și îmi spunea că ceea ce îmi doresc eu este ceea ce trebuie să fie un bărbat”, a declarat Anamaria Prodan pentru revista FANATIK.

ADVERTISEMENT

și despre diferența de vârstă, de 14 ani, dintre ea și boxer. Tânărului nu i-a venit să creadă când i-a zis câți ani are (52), așa că Ana a fost nevoită să îi arate buletinul. Pentru cei doi, diferența de vârstă nu presupune niciun fel de obstacol, căci iubirea și buna înțelegere contează mai mult decât orice.

Ce spune Anamaria despre diferența de vârstă dintre ea și Ronald Gavril

„Eu nu simt acești 51 de ani. Vârsta este un număr. Eu aveam niște idei preconcepute îmi spuneam că nu o să mai fiu niciodată cu cineva mai tânăr. Dar când a apărut Ronald, mi-am zis că, în sfârșit, el mă protejează pe mine, că sunt Anamaria femeia. Râdea că îl cred un copil…

Și are multă experiență de viață. El putea ușor să se piardă în America, în toate nenorocirile. Mai stă și în Vegas… Iar el e singurul alb din toată trupa lui Floyd Maywheater… Dacă omul ăsta l-a luat aproape, sunt prieteni, spune ceva despre Ronald”, spunea Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru revista FANATIK.