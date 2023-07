Iubitul Andreei Bălan, eliminat de la Wimbledon 2023 fără să atingă mingea

Iubitul Andreei Bălan, Victor Cornea, nu a avut prea mult noroc la Wimbledon. Însoțit de frumoasa lui iubită, artista asistând chiar și la antrenamentele lui, tânărul de 29 de ani a fost nevoit să se retragă din turneul de mare Șlem.

Iubitul Andreei Bălan s-a retras fără voia lui de la Wimbledon 2023

Iubitul Andreei Bălan, Victor Cornea, ocupa, cu doar câteva zile înainte de startul oficial al turneului de Mare Șlem din Marea Britanie, locul 82 în clasamentul de dublu ATP. Poziția putea fi îmbunătățită la Wimbledon dacă apuca să joace. Și, evident, să și câștige.

ADVERTISEMENT

Din păcate pentru mai tânărul iubit al Andreei Bălan, situația medicală a partenerului său de dublu nu e una strălucită. Conform unui comunicat oficial emis de organizatorii de la Wimbledon, Dusan Lajovic a fost nevoit să spună ”pas” participării la turneu din cauza oboselii. Cei doi au fost înlocuiți imediat cu o altă echipă.

Culmea este că Victor Cornea părea să se fi pregătit intensiv pentur Wimbledon. Timp de mai multe săptămâni, supravegheat atent de iubita lui, s-a antrenat la Sibiu, dar și în Germania. Apoi, ajuns cu câteva zile mai devreme în Londra, Victor s-a antrenat intensiv pe iarba de la Wimbledon. Iar Andreea Bălan, deosebit de încântată, s-a răsfățat în tribune privindu-l și savurând căpșuni, zâmbind fericită.

ADVERTISEMENT

Andreea Bălan, îndrăgostită lulea

Discretă în ultima vreme, după o serie de relații eșuate, . Iar confirmarea oficială că se iubește cu Victor Cornea a venit chiar de ziua ei de naștere. Artista care a împlinit 39 de ani a reucnoscut că se iubește cu jucătorul de tenis de 29 de ani.

”Azi, de ziua mea, vreau să împărtășesc cu voi, dragilor, că iubesc, sunt iubită și sunt mai fericită ca niciodată”, a notat . Alături, evident, de câteva fotografii cu jucătorul de tenis. E adevărat, până la anunțul oficial, Andreea a tot pozat în preajma terenurilor de tenis, fie în Germania, fie în Sibiu. Iar toată lumea se întreba de unde, brusc, o asemenea pasiune pentru sportul alb.

ADVERTISEMENT

Ce spune Andreea Bălan despre Victor Cornea?

Andreea Bălan a vorbit, pentru , și despre diferența de 10 ani dintre ea și Victor Cornea. Și, asumată, artista și jurata Te Cunosc de Undeva a explicat de ce nu o deranjează nicio secundă situația. Ba chiar, a explicat ea, de la ultima relație, a învățat să se iubească altfel.

Andreea Bălan a fost căsătorită cu , iar împreună au doi copii. După un divorț dureros și o relație de un an cu un om de afaceri, Tiberiu Argint, vedeta a devenit mult mai discretă cu viața personală.

“În ultimii doi ani, nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

ADVERTISEMENT

Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte, nu se vede și întotdeauna am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit eu în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, eu ca suflet sunt tânără și mă comport copilărește.

M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a spus Andreea Bălan, pentru sursa citată.