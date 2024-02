Iulia Albu nu are milă! Cum a reacționat după ce Sânziana Negru, fosta rivală de la America Express, a spus că nu o place: „Gaițele neinițiate în matematică puse pe scandal…”

Sinceră ca întotdeauna, Iulia Albu a reacționat după ce Sânziana Negru, fosta sa adversară de la America Express, a afirmat că nu o place. Criticul de modă nu s-a abținut deloc și a făcut afirmații surprinzătoare.

Cum a reacționat Iulia Albu după ce a aflat ce a spus Sânziana Negru- câștigătoarea America Express, despre ea

, iar acesta nu este un secret pentru nimeni. Astfel că, acum, când se pregătește noul sezon al emisiunii, filmat în Asia, creatoarea de modă a făcut dezvăluiri surprinzătoare.

Sânziana Negru nu s-a ferit să recunoască că nu i-a avut deloc la suflet pe Iulia și pe iubitul său, Mike, iar aceasta aceasta i-a dat replica, dezvăluind că, în fond, nici nu era interesantă să-i câștige simpatiei câștigătoarei America Express.

Mai mult decât atât, a împărțit concurenții în categorii pentru care a folosit nume dure. „Sunt și am fost mereu prea puțin interesată de anumite păreri. Consider că atitudinea echipei noastre de a sancționa impostura și a spune mereu ce am gândit a fost cea corectă. După America Express, am rămas cu multe cunoștințe și câțiva prieteni.

Printre cei care merită menționați sunt Sonia Simionov, Ionuț Rusu, George Tănase, Iuliana Pepene. În această emisiune apar de fiecare dată anumite tipologii. Noi am fost cuplul funcțional în disfuncționalitatea sa.

Au existat și gaițele neinițiate în matematică puse pe scandal, dramele umblătoare, neadaptații, simpaticii, fățarnicii, ofticoșii etc. (râde)”, a declarat Iulia Albu despre Sânziana Negru și America Express, pentru

I-a schimbat emisiunea de la Antena 1 viața?

Dacă nu toți oamenii au fost pe gustul său, Iulia Albu a dezvăluit că experiența în sine a fost una neprețuită. „Nu o poți cumpăra cu bani. Peisajele, oamenii, adrenalina, absolut tot ce am trăit acolo sunt lucruri care vor rămâne cu noi o viață”, a afirmat vedeta.

Cu toate acestea, ținând cont și de faptul că , date fiind tensiunile pe care și telespectatorii le-au putut observa, Iulia Albu a afirmat că America Express nu i-a schimbat viața.

„Viața mea nu s-a schimbat în niciun fel după America Express. Și m-aș fi îngrijorat dacă nu s-ar fi întâmplat așa. Un proiect TV, oricât de mare sau solicitant ar fi, este doar un proiect TV, iar din punctul meu de vedere, profesionalul nu ar trebui să interfereze cu sfera privată. America Express a fost însă un moment important pentru mine, care a pus lucrurile în context”, a declarat criticul de modă.