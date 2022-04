Iulia Albu și Romanița Iovan, despre Oana Roman: „Am o problemă cu neacceptarea felului în care arăți”

În cadrul emisiunii Poliția modei de la Antena Stars, Iulia Albu și Ovidiu Buta au avut-o ca invitată pe Romanița Iovan, iar vedeta căreia i-au comentat stilul vestimentar a fost Oana Roman.

Iulia Albu și Romanița Iovan, despre Oana Roman

Gazdele emisiunii și invitata acestora au apreciat faptul că a evoluat din punct de vedere vestimentar. Criticul de modă a vorbit despre „lipsa de bun gust” a Oanei Roman de-a lungul timpului, însă a observat un progres în aparițiile recente.

Pe ecran au apărut mai multe fotografii cu Oana Roman în diverse perioade din viața ei. Iulia Albu a ținut să menționeze că niciodată nu a criticat-o pe vedetă pentru greutatea ei, ci pentru stilul vestimentar.

„Oana Roman nu a fost niciodată comentată pentru că a fost grasă. Să nu ne ferim de cuvinte. Nu mă interesează că oamenii sunt grași, că sunt slabi, când sunt lipsiți de bun gust intră în gura mea și, mai nou, a lui Ovidiu.”, a declarat Iulia Albu la .

apreciază evoluția stilului vestimentar al Oanei Roman. Cu toate acestea, nu este de acord cu faptul că aceasta și-ar edita fotografiile pe care le postează pe rețelele sociale.

Iulia Albu este de părere că vedeta nu ar trebui să-și editeze pozele doar pentru că nu este mulțumită de aspectul ei fizic.

„Ea a oricum a progresat, ceea ce e un lucru îmbucurător. Totul până la strâmbatul mobilei.

Am o problemă cu strâmbatul mobilei și cu neacceptarea felului în care arăți, pentru că eu nu consider că cineva ar trebui să se considere nepotrivit pentru că nu se încadrează în niște șabloane oricum idioate.”, a adăugat fosta concurentă de la Dancing on ice – Vis în doi.

„Sunt foarte multe lucruri care nu funcționează la Oana”

Stilistul internațional Ovidiu Buta a ținut să adauge faptul că Oana Roman a făcut un efort în privința stilului, comparativ cu alte vedete.

„Sunt foarte multe lucruri care nu funcționează la Oana, dar câteodată funcționează. Și o zic și mă repet. Față de multe vedete, fata face un efort. Învață pas cu pas.

D-asta vă zic că dacă te uiți efectiv ca la un parcurs, e impresionant. Că pe parcursul ăsta mai cade, mai greșește, dar se vede determinarea.

Eu nu pot să zic cuiva că nu e bine câtă vreme văd efortul. Dacă rezultatul era mereu negativ, ziceam ok, schimbă macazul. Dar când mai apare într-o rochie…”, a explicat stilistul.

Romanița Iovan consideră că nu produsul este important, ci felul în care persoana care îl poartă se expune cu el.

„Eu nu am problemă neapărat de produsul ca atare, ci cum îl fotografiezi, cum îl pozezi și cum te poziționezi. Problema e de expunere, e o chestie esențială asta.”, a completat creatoarea de modă.