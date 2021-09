Iulia Albu, urmărită din umbră de iubit. Situația cu care se confruntă jurata Splash! Vedete la apă

Considerată de mulți excentrică, Iulia Albu a decis să nu mai facă facă spectacol din viața ei privată, preferând să țină momentele frumoase pe care le trăiește alături cu partenerul ei doar pentru ea.

Chiar dacă, de-a lungul timpului, curioșii au vrut să afle cine este iubitul vedetei, dar mai ales de ce preferă să îl țină ferit de ochii presei, atunci când a fost întrebată când îl va arăta prezenta public, Iulia Albu nu s-a grăbit să ofere un răspuns promt.

“Iubitul meu nu vrea să fie persoană publică”

Înr-un interviu pentru , despre cum este în postura de iubită și, mai ales, care este motivul pentru care nu își dorește ca partenerul ei să apară la TV. A recunoscut, însă, că iubitul ei o susține din umbră și o însoțește la multe evenimente mondene.

” O să îl vedeți. Vine cu mine la festival (n.r. Saga) în toate cele trei seri. El nu dorește să fie persoană publică și din acest motiv nu ne expunem“, a spus aceasta pentru

Întrebată cum este în calitate de iubită, știe să gătească. Mai mult, aceasta a afirmat cu zâmbetul pe buze că “dragostea nu trece prin stomac”.

În scoala generală a avut parte de bulling

Una dintre marile probleme cu care se confruntă tinerii de azi este bullingul. Iulia Albu a mărturisit ca s-a confruntat și ea cu această problemă în școala generală.

“Am avut un bulling din plin, dar a trecut școala generala s-a încheiat. Cred ca a fost doar o perioadă. Este o perioadă puțin mai dificilă pentru copiii care sunt mai diferiți, dar important e sa nu îți fie rușine, să plângi ca să potți trece peste”, a declarat la Antena Stars.

Criticul de modă spune că este foarte important ca, înainte de toate, să te placi tu pe tine și atfel și ceilalți te vor aprecia.

“Mie îmi place totul la mine. Este motivul pentru care mă pot trezi în fiecare dimineață mulțumită și fericită pentru că atâta timp cât tu nu te placi asa cum esti, nu poti avea pretenția să te placă alții.” a mai spus ea la

Întrebată cum este Iulia Albu de la televizor față de cea de acasă, criticul de modă a spus că nu există nicio diferență între cea de acasă și cea de la TV.

De ce a divorțat Iulia Albu de Mihai Albu

Au trecut nouă ani de când Iulia Albu și fostul soț, Mihai Albu, și-au spus adio, dar motivul separării a fost dezvăluit, recent, în , chiar de jurata emisiunii Splash! Vedete la apă.

“Acum, dacă încerc să dau un răspuns onest, ar fi faptul că am avut o problemă pe care o au 90% dintre cuplurile din România, bărbatul nu-și dorește o femeie de carieră. Eu am lucrat tot timpul, încă din timpul facultății, dar în momentul în care am început să cresc foarte rapid a fost o problemă”, a spus criticul de modă.

Cei doi au împreună o fetiță pe nume Mikaela, în vârstă de 12 ani.