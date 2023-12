Iulia Dumanska, handbalista care şi-a desenat buletinul înainte să obţină cetăţenia română: “Când cânt imnul, mereu am lacrimi!”. Interviu exclusiv

România debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin azi, pe 1 decembrie, de la ora 19:00, cu naţionala statului Chile. Un antrenament bun pentru .

Iulia Dumanska, interviu special de Ziua Naţională: “Au trecut 13 ani de când m-am mutat aici”

De Ziua Naţională a României, FANATIK vă prezintă un interviu special cu Iulia Dumanska, handbalista născută în Ucraina şi care visa să joace pentru România.

Provine dintr-o familie de sportivi şi în 2011 a venit în Baia Mare la clubul CS Marta, fiind “adoptată” de soţii Ioana şi Ioan Marta. A vrut din primul moment să joace pentru România şi visul i s-a împlinit în 2016 când a primit cetăţenia română.

Iulia, pentru tine, naţionala României a reprezentat mereu ceva special. Cum de te-ai ataşat aşa mult de această echipă?

– Sunt foarte bucuroasă că au trecut 13 ani de când m-am mutat în România. Mereu a fost şi este o plăcere şi o onoare să joc pentru echipa naţională. A fost şi este în continuare visul meu, pe care îl trăiesc de fiecare dată când vin aici.

Şi-a desenat buletinul românesc: “Este un vis care a devenit realitate”

De unde ai acest sentiment patriotic?

– Am venit în România când aveam 14 ani. Domnii Marta m-au crescut la Baia Mare şi de atunci am acest sentiment patriotic.

Este adevărată povestea că înainte să obţii cetăţenia chiar ţi-ai desenat un buletin românesc?

– Da, este un vis care a devenit realitate. Acum sunt foarte recunoscătoare că s-a întâmplat aşa şi că pot să joc pentru România.

Şi când joci pentru România ce simţi?

– Mereu când cânt imnul mă emoţionez, am lacrimi. Dar, sunt lacrimi de bucurie.

“Am fost nevoită să învăţ limba română pentru că trebuia să merg la şcoală”

Ţi-a fost greu să înveţi limba română? Ştiu că ai învăţat-o în doar trei luni…

– N-a fost uşor, dar am avut mare ajutor de la familia Marta, care m-a adoptat. Am fost norocoasă pentru că ştiam limba engleză când am venit în România. Pe parcurs am fost nevoită să învăţ limba română pentru că trebuia să merg la şcoală.

Trecând la acest turneu final. Ce obiective ţi-ai propus?

– Sincer, eu cred în echipa noastră, cred în colectivul nostru. Ştim că dacă vom lupta până la capăt, orice se poate realiza.

Mesaj pentru români de 1 decembrie: “Vă mulţumesc pentru această oportunitate”

Cum sunt aceste meciuri într-o sală atât de mare? Cu Danemarca s-ar putea să fie 15.000 de fani în tribune…

– Da, . Abia aştept să vină primul meci. Este o bucurie pentru mine.

Debutăm pe 1 decembrie la Campionatul Mondial. Ai un mesaj pentru români de ziua noastră?

– La mulţi ani tuturor românilor, să fiţi sănătoşi, să fiţi fericiţi şi vă mulţumesc pentru această oportunitate.

„Când am venit prima oară în România am auzit că, dacă am cetățenie ucraineană, pot primi și cetățenia română. Asa că din prima zi mi-am dorit să devin cetățean român”, Iulia Dumanska

27 de ani are Iulia Dumanska

7 este numărul de turnee finale la care a ajuns Dumanska alături de naţionala României

Iulia Dumanska, interviu special de Ziua Naţională