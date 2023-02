Iulia, soția lui Christian Sabbagh, adevărul despre problemele din căsnicie: “Am avut parte de multe răutăți”

Iulia Sabbagh a vorbit despre problemele din căsnicia cu Christian Sabbagh. Soția prezentatorului TV a recunoscut că nu totul a fost roz între ei. De altfel, aceasta a spus că au existat multe răutăți din partea altor persoane.

Iulia, dezvăluiri despre problemele din căsnicia cu Cristian Sabbagh. Relația lor a fost greu pusă la încercare

formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Sunt împreună de ani buni, însă au întâmpinat și probleme în cuplu de-a lungul timpului. Iulia Sabbagh a recunoscut că nu vede iubirea așa cum este prezentată ea în filmele de dragoste.

ADVERTISEMENT

Soția lui Christian Sabbagh îl iubește necondiționat pe prezentatorul TV, motiv pentru care a trecut peste toate răutățile și obstacolele pentru a fi împreună cu acesta. De-a lungul timpului au existat persoane care le-au vrut răul, însă nu s-au lăsat afectați de astfel de lucruri.

“În relația cu soțul meu nu a fost totul minunat de la început și nu am avut o poveste de dragoste ca în filme. Am avut parte de multe răutăți în jurul nostru, de oameni care nu ne-au vrut împreună, care au încercat sub orice formă să ne despartă, să ne facă rău, dar pe noi nu ne-a afectat acest lucru, drept dovadă, astăzi avem doi copii minunați, o familie frumoasă.

ADVERTISEMENT

Dacă m-ai întreba care ar fi singurul motiv pentru care stau cu Christian Sabbagh, nu aș avea ce să-ți zic, pentru că e o chestie ce ține de sentimente, asta simt. Din punctul meu de vedere, iubirea nu este despre cuceriri, cadouri, atenții, ci despre ceea ce simți.

Chiar dacă a fost o relație cu multe provocări, nici măcar oamenilor care s-au opus nu le-am vrut răul și i-am lăsat în voia Domnului. Doar Dumnezeu ne poate judeca și tot El este cel care poate să facă dreptate”, a declarat Iulia Sabbagh pentru .

ADVERTISEMENT

Christian și Iulia Sabbagh au împreună doi copii, un băiat și o fată, Eduard și Anais. Prezentatorul știrilor de la Kanal D mai are încă doi copii din căsnicia anterioară, Yasmine Anne Marie și Eduard.

Iulia Sabbagh: “Nu sunt o persoană foarte romantică”

De când au venit pe lume copiii celor doi, Christian și Iulia Sabbagh nu mai au timp de momente romantice. Cei doi se iubesc în continuare la fel de mult și au trecut peste orice problemă în relația lor. Soția prezentatorului a recunoscut că, dacă ar fi să ia totul de la capăt, tot pe el l-ar alege.

ADVERTISEMENT

“După ce au apărut copii, nu mai pot spune că este romantismul în floare, pentru că, după o zi de terapii, după programul Anaisei, grădiniță, meditații, pian, nu mai ai timp de romantism.

ADVERTISEMENT

Nu sunt o persoana foarte romantică, dar eu trec peste orice problemă, pentru că îl iubesc pe soțul meu, iar el mă iubește la fel de mult. Când iubești, treci peste orice obstacol.”, a mai spus Iulia Sabbagh pentru sursa menționată.

Cei doi au trecut prin momente grele după ce fiul lor, în vârstă de doar patru ani, . Soția prezentatorului a fost foarte afectată și i-a fost greu să accepte situația.

Din acest motiv, Iulia Sabbagh a dezvoltat o depresie. Soția jurnalistului s-a izolat după ce a aflat despre diagnosticul fiului său. Aceasta a recunoscut că a avut nevoie de ajutor specializat pentru a se putea vindeca.