Iulian Roşu e şocat că e considerat vinovat: “Dinamo mi-a distrus viitorul!”. Interviu Exclusiv

Iulian Roşu a promovat cu Dinamo din liga a doua, a jucat un pic şi în sezonul acesta, până când relaţia lui cu clubul s-a deteriorat iremediabil. Părţile au ajuns la un proces în care fotbalistul a cerut toţi banii până în luna mai, cât mai dura contractul. În prima instanţă, şi a constatat că a fost reziliat contractul. “Câinii” au dreptul la recurs, iar sancţiunea nu le va fi aplicată până când va exista un verdict definitiv, deci ei încă mai pot să achiziţioneze jucători.

Iulian Roşu povesteşte despre conflict: “Eram de acord să renunţ la nişte bani”

Iulian, cum e situaţia exactă în litigiul cu Dinamo? Ce se va întâmpla în continuare?

Mie nu-mi vine să cred că tot eu sunt considerat vinovat, că există oameni care spun că din cauza mea nu mai are Dinamo voie să facă transferuri! Nu mi-am dorit să ajungem aici, chiar am avut discuţii cu conducătorii, de două ori le-am propus să renunţ la pretenţia de a le bloca transferurile. O dată le-am propus să renunţ şi la nişte bani din câţi mai aveam de primit.

Răspunsul lor care a fost?

Nu au acceptat. Echipa a plecat în cantonament şi pe mine m-au lăsat acasă, mi-au stabilit un program individual de pregătire cu antrenamente de la 7 dimineaţa. Nu m-am dus la niciun program individual, eu le-am cerut doar să îmi permită să fac parte în continuare din echipă.

Aţi încercat să vă întâlniţi, să vorbiţi?

Am refuzat discuţiile faţă în faţă, deşi ei mi-au propus. Nu accept să mă întâlnesc cu nişte oameni care aproape că mi-au distrus viitorul. Cine mă mai ia acum, când eu nu am putut să mă antrenez în iarna asta fiindcă ei nu m-au primit în programul echipei? Când erau antrenamente tactice, eu stăteam cu masorii pe marginea terenului, nu mă primeau pe teren. Mai ales de când a venit antrenorul nou nu am mai avut nicio şansă, deşi la testele fizice din iarnă am fost cel mai bun. Rezultatele acelor teste nu au contat deloc.

Iulian Roşu e încurcat de insolvenţă, “altfel aş fi câştigat toţi banii”

Cu Zeljko Kopic ai vorbit?

Am avut o discuţie la puţină vreme după ce a venit. Acel dialog nu m-a ajutat cu nimic.

Ce ţi-a spus?

Că nu mă cunoaşte, că nu are cum să mă bage pe mine să joc, dată fiind situaţia în care se găseşte clubul.

Crezi că mai e posibil să rezolvaţi amiabil?

, conducerea a răspuns tot cu un proces, m-a dat şi pe mine în judecată. Ţi se pare că a fost o reacţie a unor oameni care sunt interesaţi să rezolvăm amiabil? Vreau ca lumea să înţeleagă că nu sunt, în niciun caz, vinovatul în acest caz. Oricum, sancţiunea e într-o primă instanţă, Dinamo va face recurs, ceea ce înseamnă că are în continuare dreptul de a face transferuri, măcar până la un verdict final.

Mai speri să câştigi şi banii până în mai?

Vom continua să ne judecăm şi pentru bani. E mai complicat în comisii fiindcă e vorba despre o societate aflată în insolvenţă. Dacă n-ar fi fost insolvenţa aş fi câştigat imediat şi toţi banii până la sfârşitul contractului.

Ai vreo ofertă?

Nu aş vrea să comentez despre aşa ceva. Eu încă nu am dreptul să semnez cu nimeni, nu sunt liber până când va exista o decizie definitivă în cazul acesta.

4.000 de euro câştigă lunar Iulian Roşu din contractul cu Dinamo. Cum acordul era valabil inclusiv pentru luna mai, mijlocaşul în vârstă de 29 de ani speră să obţină în urma procesului 20.000 de euro, toţi banii din contract

7 meciuri a bifat Roşu în sezonul acesta din SuperLiga, fără să fi evoluat vreodată din start. Iulian îi are în CV pe toţi cei trei granzi din Bucureşti: FCSB, Rapid şi Dinamo