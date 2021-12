Iuliana Marciuc, în lacrimi la televizor: „Oricât aș fi eu de optimistă, mai e puțin”

Iuliana Marciuc a acceptat provocarea Mădălinei Alambrinoc, la emisiunea tv „Teo Show”. Iubita lui Adrian Enache a făcut dezvăluiri uluitoare despre viața ei. Această a mărturisit că după venirea pe lume a fiului său, în urmă cu 16 ani, nu a mai plâns. Totuși, gândul că bunica, aflată la o vârstă înaintată, va pleca în curând de lângă ea, a făcut-o pe Iuliana Marciuc să nu-și poată stăpâni lacrimile.

Iuliana Marciuc, în lacrimi la televizor

Cea mai mare sensibilitate a prezentatoarei îi vizează pe seniori. Iuliana Marciuc o iubește enorm pe bunica sa, Maia, așa cum îi place să o alinte. Bătrâna, ajunsă la 93 de ani, este cel mai mare sprijin . Gândul că aceasta va părăsi, în curând, această lume, i-a umplut Iulianei Marciuc ochii de lacrimi și nu s-a mai putut abține să nu plângă.

„Mă impresionează fiecare zi petrecută împreună cu ea, în care îmi dau seama, de fapt, că oricât aș fi eu de optimistă, mai e puțin. Înseamnă copilăria mea, pentru că stăteam cu ea. Apoi, înseamnă și persoana care, alături de mama, m-a ajutat să îl cresc pe David.”, a spus Iuliana Marciuc.

Gândul care nu-i dă pace, de fiecare dată când o vede pe cea care a crescut-o, este că mai au foarte puțin timp de petrecut împreună. Despre bunica sa, vedeta de televiziune spune că este extrem de caldă și ancorată în realitate.

Iuliana Marciuc a încercat 10 ani să devină mamă

Timp de 10 ani, cea mai mare dorință a Iulianei Marciuc a fost să devină mamă. A urmat numeroase tratamente și a apelat chiar și la rugăciune. Nouă săptămâni a mers la Mănăstirea Ghighiu, însă, miracolul a venit exact când nu se aștepta. Atunci când a renunțat să mai încerce, a aflat că este însărcinată.

„Mulți ani de zile o dorință neîmplinită a fost aceea de a rămâne însărcinată. Și acum îmi amintesc exact momentele, cum am aflat, unde eram. Eram cu prietena mea cea mai bună într-o televiziune, într-un birou. Mamă, când am văzut că e pozitiv.., Îți dai seama, că făcusem tratamente. Doamne, dar ce n-am făcut!

Acupunctură, reflexoterapie, tratamente hormonale. Deci, am făcut foarte multe, am mers foarte des la biserică, țin minte că am mers 9 săptămâni la rând la Ghighiu, deci le încercasem cumva pe toate, toate.”, a dezvăluit Iuliana Marciuc.

Cum a reacționat Adrian Enache la aflarea veștii?

Iuliana Marciuc într-un mod inedit. A ascuns o fotografie a ecografiei într-un album foto, pe care i l-a dăruit. Artistul a fost șocat și i s-a tăiat respirația.

„Odată cu venirea lui David, eu nu am mai avut lacrimi”

Rugată de Mădălina Alambrinoc să dezvăluie un secret pe care publicul nu îl cunoaște, Iuliana Marciuc a oferit un răspuns neașteptat. Realizatoarea emisiunii „Destine ca-n filme” a mărturisit că, de la venirea pe lume a fiului său, nimic nu a mai făcut-o să plângă.

„O prietenă mi-a spus că, odată cu venirea lui David, eu nu am mai avut lacrimi”,

Iuliana Marciuc se consideră o persoană foarte sensibilă. Cea mai frecventă greșeală pe care o face în dragoste este să fie mai tolerantă decât ar trebui. În viața de cuplu este o persoană romantică și spune că îi place să îl surprindă pe Adrian Enache cu activități în doi, pentru a nu lasă flacăra dintre ei să se stingă.