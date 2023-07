Iuliana Pepene a căpătat un obicei neobișnuit din America Express: “Nu e rău”

a format echipă cu Sonia Simionov în s. Cele două blonde și-au întrecut limitele și așteptările și s-au întors acasă cu o nouă experiență de neuitat. Așa cum știm cele două au fost nevoite să-și găsească mâncare și cazare. Au supraviețuit cu un euro pe zi pe Drumul Soarelui care trece prin Columbia, Ecuador și Argentina. O competiție dură care schimbă vieți. Acum, după două luni petrecute acolo, Iuliana Pepene spune ce schimbări s-au produs în viața ei la întoarcerea din America Express.

Iuliana Pepene nu se poate obișnui cu ritmul din România

În urmă cu câteva zile, Recent, Iuliana Pepene a vorbit despre emisiune. Iată ce a pățit vedeta imediat ce s-a întors în România.

„După două luni fără telefon la America Express, când am ajuns acasă îmi uitam telefonul peste tot. Îl uitam la restaurant pe masă, îl pierdeam prin casă. Nu este tocmai un lucru rău. A fost așa un detox de social media și de tot ce înseamnă internet. Nu este rău fără telefon, te ajută să interacționezi mai mult cu oamenii”, a mărturisit vedeta pe Instagram.

Fiind obișnuită fără telefon, acum Iuliana Pepene își uită telefon oriunde merge. Prezentatoarea susține că se simte eliberată fără telefon. Știe că nu este un lucru benefic 100%, căci este foarte ușor de pierdut în acest fel.

Cum a schimbat-o pe Iuliana Pepene experiența America Express

Prezentatoarea TV a mai spus că în această competiție și-a dat seama cât de calmă poate să fie în situații limită. Se declară total schimbată, mai ales că, susține ea,

„Știu că m-am întors diferită, am învățat foarte multe lucruri noi despre mine la America Express. Unul dintre lucrurile revelatoare pentru mine a fost faptul că eu pot fi calmă. Este foarte straniu, am crezut că m-am îmbolnăvit sau ceva. Acolo am fost surprinzător de calmă. Eu acolo mâncam foarte puțin și nu mai aveam energie să mă enervez”, a mai adăugat ea.

Ce a învățat vedeta în aventura America Express

Iuliana Pepene a vorbit și despre lucrurile pe care le-a învățat din aventura America Express. Prezentatoarea TV a ajuns să se cunoască mai bine, să-și depășească limitele și să-și învingă fricile, lucruri greu de făcut în confortul de acasă.

„Experiența asta de la America Express, drumul ăsta sisific pe alocuri, dar presărat și cu foarte multe momente frumoase m-a făcut să înțeleg foarte multe lucruri despre mine. Am văzut locuri noi, am ascultat povești incredibile. Am legat prietenii cu oameni foarte faini, pentru că toți competitorii au fost extraordinari. S-a legat o prietenie pe viață și mi-a dat un boost”, a declarat vedeta.

De ce îi era cel mai teamă prezentatoarei tv

Îniante de a pleca în aventura vieții ei alături de Sonia Simionov, Iuliana Pepene avea cu totul alte temeri. Și le-a înfrânt și a putut face față cu brio tuturor provocărilor.

“De lipsa mâncării cred că ne este cel mai teamă pentru că atunci când nu mâncăm cum trebuie, devenim irascibile, ne supărăm. Lispa somnului o să fie un impediment, și atunci, cred că o să ne fie frică de reacțiile noastre”, spunea aceasta îniante de plecare.