Iuliu Mureșan i-a răspuns lui Dario Bonetti după ce italianul cere banii pe un an: “Eu îi vreau pe trei ani, pe cinci ani!”

FANATIK s-a răzgândit și cere banii pe un an de contract după ce a fost demis de Dinamo. Italianul consideră că echipa căreia i-a întins o mână de ajutor s-a purtat rușinos cu el și este dispus să meargă în instanță.

Iuliu Mureșan i-a răspuns lui Dario Bonetti: “Eu vreau banii pe trei ani, pe cinci ani”

La finalul meciului cu FC Botoșani, chestionat de FANATIK pe această temă, Iuliu Mureșan a dezvăluit că Dario Bonetti este plătit la zi, până pe data de 15 ale lunii, și că poate să ceară ce vrea:

ADVERTISEMENT

„Eu vreau banii pe trei ani, pe cinci ani. E problema lui asta. La fotbal aşa e făcut regulamentul. Aţi văzut şi cu ceilalţi jucători spanioli, nu ştiu cât e de corect, dar e dreptul lui să ceară ce vrea. El e plătit la zi, până pe data de 15! Trebuie să vedem dacă mai vine sau nu, dacă semnăm o reziliere, dacă va fi un proces”, a spus Mureșan.

“La Covid se poate să te depistezi numai vinerea şi joi să nu fi avut când a plecat. Nu e problema mea”

Preeșdintele clubului a declarat încă o dată că îl așteaptă pe Dario Bonetti la București la antrenamentele echipei după ce va ieși din izolare, în condițiile în care italianul a refuzat să semneze rezilierea contractului:

ADVERTISEMENT

„Avem antrenor… pentru mine nu e o problemă. Bonetti e antrenorul echipei, avem antrenori secunzi cu licenţă UEFA Pro, nu e nicio problemă. Pentru mine chiar nu e o problemă!

Am primit doar un mail azi, că are Covid-19, ne-a trimis testul şi îi dorim însănătoşire grabnică. Am înţeles că e în izolare acasă. Trebuie să vină la club, eu nu m-am întâlnit cu el, deci nici el nu s-a întâlnit cu echipa de duminică de după meci.

Nu a rămas nicicum, e antrenorul echipei. Sigur, e antrenorul echipei, ar trebui să vină la muncă. Nu a venit să discutăm. Nu ştiu când a făcut testări, a făcut joi.

ADVERTISEMENT

La Covid se poate să te depistezi numai vinerea şi joi să nu fi avut când a plecat. Nu e problema mea, eu nu am nimic cu el personal. Eu vreau doar să meargă echipa mai bine de la etapă la etapă”, a spus Mureșan.

Soția lui Bonetti susține că Dinamo încearcă toate tertipurile astfel încât soțul ei să nu fie plătit

Sâmbătă, în jurul orei 17:30, soția lui Dario Bonetti, Anna Maria De Mattei, a trimis un mail la Computerland, la Nicolae Badea, în care spunea că Bonetti este infectat cu noul coronavirus și se află în izolare.

Soția antrenorului a acuzat Dinamo că încearcă toate tertipurile astfel încât soțul ei să nu fie plătit. Iuliu Mureșan a contrazis-o și a spus că Bonetti este plătit la zi, însă italianul joacă tare și vrea toți banii pe un an de contract.

ADVERTISEMENT

. Dinamo a pierdut cu 1-2 meciul cu FC Botoșani și echipa antrenată acum de Sorin Colceag ajunge la șase înfrângeri consecutive în Liga 1, fiind pe penultimul loc, cu șase puncte obținute până acum.