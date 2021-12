Iuliu Mureșan, interviu exclusiv pentru Fanatik despre plecarea de la Dinamo: “Nu trebuie să mă iubesc cu Rednic!”. Exclusiv

FANATIK se gândeşte să plece de la Dinamo în această iarnă. Preşedintele executiv al clubului nu a fost prezent la ultimul meci din 2021, pierdut de “câini” cu Farul Constanţa, scor 0-2.

Iuliu Mureșan, interviu exclusiv pentru Fanatik despre plecarea de la Dinamo

Iuliu Mureşan a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre plecarea iminentă de la Dinamo, despre supărările pe care le are vis-a-vis de proiect, dar şi de relaţia de colaborare cu Mircea Rednic.

Bună ziua, domnule Mureşan. Din informaţiile noastre vă gândiţi să plecaţi de la Dinamo…

– Nu pot să spun deocamdată public dacă voi pleca sau nu, dar în mare am luat o decizie. Nu iau hotărâri la cald. Deci voi cântări foarte bine, o să stau să mă gândesc.

ADVERTISEMENT

“În aceste zile voi anunţa. Nu ştiu dacă mâine, dar cu siguranţă până la finalul anului”

Aţi decis deja sau vă mai gândiţi?

– În mare parte ştiu ce am de făcut. În aceste zile voi anunţa. Nu ştiu dacă mâine, dar cu siguranţă până la finalul anului.

Ce vă supără ca să luaţi în calcul o plecare după 6 luni?

– Din păcate s-au adunat mai multe lucruri pe care nu le pot face publice. Jocul echipei mă supără, faptul că am venit cu un gând şi lucrurile s-au transformat.

ADVERTISEMENT

“Nu trebuie să mă iubesc cu Mircea Rednic, trebuie să colaborăm. Atât”

Nu este parcursul pe care l-aţi aşteptat în vară, nu?

– Cu siguranţă nu este şi nu mă aşteptam la asta. Eu eram obişnuit cu altfel de rezultate, chiar credeam că se pot rezolva altfel lucrurile, dar iată că, din păcate locul pe care ne aflăm spune multe. Şi asta e o consecinţă a modului în care se desfăşoară lucrurile.

Relaţia cu domnul cum este?

– Nu trebuie să mă iubesc cu Mircea Rednic, trebuie să colaborăm. Atât.

“Am de rezolvat nişte probleme personale în aceste zile, de asta nu am putut fi prezent la meci”

De ce nu aţi venit la meciul cu Farul?

– Am avut o problemă personală. Una care nu putea fi amânată şi era stabilită încă dinainte de a veni la Dinamo. Sunt pe drumuri şi am de rezolvat nişte probleme personale în aceste zile, de asta nu am putut fi prezent la meci.

ADVERTISEMENT

Iuliu Mureşan, omul cu dreptul de semnătură de la Dinamo! Nicio mutare nu se poate face fără acordul său

Iuliu Mureşan a venit în vară la Dinamo pe postul de administrator special. Este omul care are dreptul de semnătură la club şi fără el nu se poate face nicio mutare. După eşecul cu Clinceni, ultima clasată, preşedintele lui Dinamo a făcut un pas în spate.

Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar, încearcă să îl convingă pe Iuliu Mureşan să continue alături de Dinamo, spunând că are nevoie de el pentru a izbuti să redreseze situaţia de la club.

ADVERTISEMENT