Ivailo Petev promite calificarea în sferturile Cupei României Betano: „Trebuie să câștigăm”

„Alb-albaștrii” sunt cu gândul la calificarea în sferturile Cupei României Betano cu Farul Constanța, care deja nu mai are nicio șansă pentru a merge mai departe. Ivailo Petev a analizat confruntarea cu trupa lui Gică Hagi și anunță că formația din Bănie trebuie să câștige pentru a confirma forma bună.

Ivailo Petev, promisiune înaintea de Universitatea Craiova – Farul: „O să căutăm victoria din primul minut”

, iar tehnicianul bulgar speră să califice formația din Bănie în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Tehnicianul bulgar anunță că elevii săi vor lupta pentru victorie încă din primul minut al partidei de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Ivailo Petev a mărturisit și că Lyes Houri va rata confruntarea cu Farul Constanța după o accidentare la antrenamentele Universității Craiova. pentru „finala” cu formația lui Gică Hagi, iar bulgarul așteaptă cât mai mulți suporteri în tribune.

„Avem așteptări mari ca de obicei dacă vrem să mergem înainte trebuie să câștigăm mâine, totul depinde de noi. Spun că mâine o să avem o motivație bună și o să căutăm victoria din primul minut. Astăzi toată ziua m-am ocupat cu acest lucru, este un om pe care îl respect foarte mult și cred că este unul dintre cei mai buni fotbaliști din România și o să fie o plăcere să mă văd cu el.

Avem o singură problemă care a apărut înaintea meciului anterior, este Houri. Sper ca restul după antrenamentul de astăzi să fie disponibili mâine. Este foarte logic și normal, depinde cum decurge antrenamentul de astăzi, cineva care nu a jucat până acum o să primească șansa sa.

Sper să fie mult mai mulți decât la ultimul meci, a fost o experiență emoțioanală. O să facem tot ce este posibil să jucăm la forță maximă”, a declarat Ivailo Petev înaintea confruntării cu Farul Constanța.

Laurențiu Popescu, despre partida cu Farul: „Nu mai este aceași echipă ca în sezonul trecut”

Universitatea Craiova este la egalitate cu FC Voluntari în grupele Cupei României Betano, ambele cu patru puncte, iar un succes cu Farul le-ar putea asigura „alb-albaștrilor” biletele pentru sferturi. De partea cealaltă, elevii lui Gică Hagi sunt pe ultimul loc fără niciun punct câștigat.

Laurențiu Popescu se așteaptă la o misiune dificilă cu Farul Constanța, însă portarul oltenilor anunță că se vor lupta până la sfârșit pentru victorie. Acesta a mărturisit că trupa lui Gică Hagi nu mai este la fel de speriat ca în sezonul trecut, însă în continuare pot fi o „nucă tare” pentru „juveți”.

„Ne așteaptă o partidă foarte grea, chiar dacă Farul nu are șanse trebuie să fim concentrați și să obținem victoria pentru a merge mai departe. Este clar că nu mai este aceași echipă ca în sezonul trecut, dar totuși joacă fotbal și au o echipă foarte bună și în acest an. Am obținut trei victorii foarte importante și atmosfera este foarte bună”, a spus Popescu.