Ivaylo Petev, despre derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo: „Așteptările mele sunt mari”

Tehnicianul bulgar debutează pe banca tehnică a „alb-albaștrilor” în derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo București, care se va juca duminică, de la ora 16:00. Ivaylo Petev le-a pus gând rău rivalilor din Capitală și anunță că obiectivul său sunt cele trei puncte puse în joc.

Ivaylo Petev, înaintea derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo: „Așteptările mele sunt mari. Să câștigăm”

este de câteva zile lângă jucătorii „alb-albaștrilor” în baza de pregătire din Lunca Jiului, iar tehnicianul îi pregătește intens pe olteni pentru derby-ul cu Dinamo. „Câinii roșii” sunt fără victorie încă de la startul campionatului, iar acesta speră să le prelungească crivala rivalilor.

Moralul „alb-albaștrilor” este la cote ridicate înaintea derby-ului cu Dinamo București, iar Ivaylo Petev se așteaptă la victorie. Acesta nu a avut destul timp la dispoziție pentru a corecta mai multe aspecte din jocul Universității Craiova în cele trei zile pe care le-a avut la dispoziție, însă se așteaptă ca lucrurile să se regleze în pauza competițională.

„Ați înțeles că așteptările mele sunt mari, foarte important pentru mine au fost zilele de până astăzi pentru antrenament. Totul a decurs normal, sper și mâine. Concret ce așteptări pentru mâine este să jucăm bine și să câștigăm.

Atmosfera este foarte bună și asta mă face să fiu optimist pentru duminică. Cum am spus și înainte, respectăm adversarul nostru pentru că este important indiferent de ce formă are. Este important cum o să arătăm în meci.

Într-un timp scurt este foarte greu să rezolvi mai multe lucruri pentru mine cel mai important este ca jucătorii să accepte ceea ce fac și să fie fericiți. Când un om este fericit poate orice, eu sunt foarte mulțumit de ceea ce am văzut în acest moment”, a declarat Ivaylo Petev.

Ivaylo Petev: „Nu este din nimic. Ludogoreț și Craiova sunt lucruri diferite”

Tehnicianul care a construit Ludogoreț Razgrad din ligiile inferioare este așteptat să fie cheia succesului la Universitatea Craiova. Ivaylo Petev este de părere că formația din Bulgaria și gruparea din Bănie nu pot fi comparate.

„Foarte des vorbesc cu Moți, nu i-am cerut informații despre Dinamo. În primul rând Craiova nu este din nimic, Craiova este un nume foarte mare, este o echipă foarte importantă. Ludogoreț și Craiova sunt lucruri diferite, dar toți lucrăm pentru Craiova și trebuie să dăm maximum.

Sunt sigur că urmează zile bune, avem jucători care sunt foarte buni și în fiecare zi trebuie să fie mai buni și mai buni. Jucătorii sunt oamenii care execută tot pe teren. Sper să fiu eu (n.r. cel care câștigă titlul). V-am spus și data trecută, avem jucători foarte buni și ceea ce le-am spus lor vă spun și dumneavoastră, fiecare va primi șansa lui”, a spus bulgarul.

Ivaylo Petev confirmă FANATIK: „Nu vin 100%”

nu se vor afla în lotul „alb-albaștrilor” pentru derby-ul cu Dinamo, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Ivaylo Petev este de părere că Universitatea Craiova are toate ingredientele pentru a deveni un club de succes.

„Nu am ieșit în oraș, stau mai mult în bază pentru că este și normal pentru că am mult de lucru, trebuie să cunosc toate detaliile. Totul este pozitiv, sunt mulțumit de ceea ce văd și asta este cel mai important. Nu cred că acest derby este de ieri, indiferent de cine unde se află un derby este un derby.

Am spus data trecută că din punct de vedere al infrastructurii Craiova are totul necesar. Avem și suporterii care ard înăuntru, pentru un club profesional nu ai nevoie de nimic altceva. Am emoții și prin Champions League, totul pas cu pas. Nu vin 100% (n.r. Ștefan Baiaram și Juraj Badelj)”, a încheiat tehnicianul oltenilor.