Ivaylo Petev, discurs halucinant după FCSB – Universitatea Craiova 2-0: “Am controlat jocul”. Și-a asemănat echipa cu Bayern Munchen și l-a criticat pe Ivan

, pe Arena Națională. Oltenii au venit la București cu șapte puncte în spatele liderului și sperau să reducă diferența.

Petev pierde fără drept de apel și își aseamănă echipa cu Bayern

Meciul a început bine pentru craioveni, dar după 20 de minute, FCSB preluat total controlul partidei. Ocaziile veneau în valuri la poarta Universității Craiova, iar presiunea s-a concretizat în două goluri în prima repriză, singurele reușite ale meciului.

Tehnicianul Universității Craiova, Ivaylo Petev, a avut un discurs greu de înțeles la finalul partidei. Antrenorul bulgar al oltenilor a fost extrem de tăios în ton și în exprimare cu o nervozitate pe care nu a mai afișat-o până în prezent.

Bulgarul, mulțumit de joc. Ivan a fost taxat.

Petev consideră că echipa sa a făcut un joc bun, în special, în repriza secundă. Antrenorul nu a pierdut ocazia de a-l taxa și pe Ivan, rezervă de lux în ultima vreme, titular în această seară. Ivan a evoluat pentru că , lucru confirmat și de Petev.

“Ați văzut meciul? Am făcut două greșeli și am încasat două goluri. Le-am dat șansa unor contraatacuri. Nu suntem fericiți pentru rezultat, dar jocul nu a fost rău după ce am văzut.

În a doua repriză am avut câteva ocazii să revenim în meci. Am avut situații, dar nu am reușit să marcăm. Am controlat jocul în a doua repriză. Nu e ușor să mergi la vestiare cu 0-2.

Ivan? A pierdut multe mingi pentru calitatea lui. Ivan a trebuit să fie Mitriță astăzi. A trebuit să schimb ceva pentru ca echipa să reintre în meci. Mitriță, Screciu și Bancu nu au jucat… e prea mult pentru noi.

Vom vedea pe ce loc terminăm. Depinde de noi ce se va întâmpla. Mai avem multe meciuri. O să ne luptăm în toate meciurile. E normal să pierzi în fotbal. Ați văzut ce a pățit Bayern?

E normal să pierzi uneori, un meci, două sau trei. Îmi pare foarte rău. Trebuie să analizăm. Nu simt presiune. Nu sunt fericit pentru cum am primit cele două goluri. Nu simt presiune! Pentru joc sunt fericit! Asta e tot!”, a declarat Ivaylo Petev, conform digisport.