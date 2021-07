Jador, decizie surprinzătoare după Survivor România: “Nu mai scot nicio piesă”

Jador, fost concurent la Survivor România și-a anunțat fanii că a luat o decizie radicală. Cel mai probabil nu va scoate nicio piesă nouă în această vară.

Manelistul le-a explicat fanilor de ce a luat această decizie, în plus a mai spus că este fericit că a lansat și o nouă modă.

Jador, decizie surprinzătoare după Survivor România

Mii de fani au fost uimiți când au auzit că în această vară nu vor auzi nicio melodie nouă a artistului lor preferat. După ce s-a întors de la a vrut să se pună pe treabă și să intre în studio pentru a înregistra noi piese.

Planurile i-au fost date însă peste cap. Artistul și-a anunțat fanii că a căutat în ultima vreme o piesă muzicală care să-i placă, dar nu a găsit niciuna. Astfel, a luat o decizie radicală.

În această vară nu are de gând să intre în studio să înregistreze nicio piesă nouă. Acesta a vrut să fie cât se poate de sincer și și-a anunțat fanii, care au fost extrem de dezamăgiți.

“De o lună de zile umblu din studio în studio, la toate studiourile de manele, de muzică pop, de ce vreți voi, și nu am

găsit o piesă mișto pe care aș vrea s-o scot în vara asta, așa că n-o să mai scot piesă până nu găsesc una tare, care să-mi placă”, le-a spus Jador fanilor într-un filmuleț postat pe contul său de socializare.

“Am găsit niște piese bune, una am cântat-o eu, după voia s-o cânte el … Nu mai înțeleg nimic din industria asta muzicală. Nu mai înțeleg nimic, așa că n-o să mai scot nicio piesă vara asta pentru că n-am găsit o piesă care să-mi placă”, a continuat artistul.

Din ce în ce mai mulți copii îi poartă numele artistului

Jador are o mulțime de fani care îl apreciază. Fostul concurent de la Survivor primește zilnic sute de mesaje.

Spre surprinderea sa o grămadă de părinți au început să-și numească copiii, după manelist.

“Am văzut și știu mai multă lume care și-a pus numele la copil Jador, chiar am primit mesaje multe, practic e un fel de nume nou, dar bă, nu știu dacă… dacă vă place așa mult de mine vă iubesc, mulțumesc mult”, le-a mai transmis