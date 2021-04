Jador se însoară cu Georgiana după eliminarea de la Survivor România. Cine îi va fi naș Faimosului

Jador se însoară cu Georgiana după eliminarea de la Survivor România. Faimosul a dezvălui și cine îi va fi naș, fiind vorba de un fost coleg din echipa roșie.

Manelistul are gânduri serioase, după ce a încheiat aventura din jungla Republicii Dominicane. În timpul consiliului de urgență el a dezvăluit că este hotărât să facă marele pas în relația cu fata pe care o iubește.

Mai mult de atât, Jador a dezvăluit că a fost sfătuit în acest sens chiar de Cătălin Moroșanu. Fostul Faimos a precizat că apreciază mult gestul, iar luptătorul K1 va fi nașul lui de cununie.

Eliminarea lui Jador i-a luat prin surprindere pe concurenți. Crezând că el este cel eliminat, Sebastian Chitoșcă a izbucnit în lacrimi. Totuși, Daniel Pavel a explicat că accidentările lui Jador nu-i mai permit acestuia să continue competiția.

Deși dezamăgit că părăsește concursul, Jador a spus că a învățat multe de la Survivor. Cântărețul s-a declarat foarte recunoscător pentru susținerea și dragostea oamenilor, a fanilor săi.

„Este cel mai greu show la care am participat vreodată. Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador,” a declarat cântărețul de muzică de petrecere.

„Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit. Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă. M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gura mare, dar nu țin în suflet nicio răutate,” a adăugat acesta.

Jador a precizat că a învățat o lecție importantă în concurs, să nu uite de unde a plecat, adăugând că este fericit cu cine e. Manelistul le-a mai dat și o veste importantă fanilor, are de gând să se însoare: „e greu să fii cunoscut. Fetele te consideră urât și brunețel până să fii faimos. Apoi când ești Jador, ești frumos, ai toate calitățile”.

„Mie îmi plac foarte mult fetele, nu știam dacă să mai rămân cu fata pe care o iubesc pentru că eu consideram că ea greșește. Moroșanu fost acolo și i-am cerut sfatul și îl iubesc pentru sfatul ăsta. A promit că o să fie nasul meu,” a dezvăluit el.

