Jador și-a uimit fanii. A fost olimpic la o materie care le dă bătăi de cap multor elevi

Jador le-a făcut mai multe mărturisiri fanilor într-o discuție purtată în mediul online.

Aceștia au rămas surprinși când au aflat că artistul s-a descurcat de minune la școală la o materie care le dă bătăi de cap multor elevi.

Mai mult, acesta spune că a fost și la olimpiadă unde a fost premiat aproape de fiecare dată.

fanilor săi. Artistul i-a surprins când le-a spus că a fost olimpic la matematică. A luat și premiu la aproape fiecare participare.

“O să râdeți, dar la matematică eram olimpic. Vorbesc serios! Iulică, spune-le cum eram eu la mate! A fost olimpic la “Cangurul” de trei ori. De două ori am luat locul unu”, le-a dezvăluit Jador admiratorilor săi.

Au fost și unele materii la care însă nu se descurca foarte bine. Limba română și chimia.

“La Română nu eram foc, eram undeva de 7-8, dar la mate am fost mereu un elev de 10. Nu a fost lucrare în care să nu iau 9 sau 10, la mate. Și BAC-ul l-am luat cu notă mare. La chimie aveam o profă care mereu îmi punea patru pentru că nu-mi făceam tema”, a mai dezvăluit fostul concurent de la Survivor România.

Jador: “Am terminat Relații Economice internaționale”

Și dezvăluirile au continuat. După terminarea liceului artistul a urmat și o facultate. Atunci a fost o perioadă mai dificilă pentru că a fost nevoit să se angajeze la un magazin.

spune că au fost momente în care colegii intrau în hipermarket-ul în care lucra, iar lui îi era rușine.

“Am terminat facultatea. Am terminat Relații Economice Internaționale, am terminat masterul la Comunicare Internațională și am vrut să fac și doctoratul, dar am zis că nu.

Am făcut trei ani de facultate, lucram și opt ore pe zi, eram casier la un hipermarket, uneori îmi era și rușine când treceau colegii mei pe la mine, dar asta este viața. Uneori trebuie să pleci de jos ca să ajungi sus”, a mai spus Jador.