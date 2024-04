Jaguaru de la Insula de 1 milion, dezvăluiri în lacrimi despre perioada în care a fost în comă: “1% șanse de supraviețuire”

Jaguaru, concurent la Insula de 1 milion, a făcut dezvăluiri cu lacrimi în ochi. Sportivul a fost în comă indusă acum ceva timp, iar medicii nu credeau că va trece peste acest moment.

a suferit, acum ceva timp, un accident vascular cerebral. A intrat apoi în comă, iar medicii au fost rezervați în privința șanselor lui de supraviețuire.

Din fericire, sportivul a supraviețuit, iar de atunci s-a apropiat mai mult de divinitate. Are o cruce de la Mormântul Sfânt de la Ierusalim, pe care o ține mereu la el.

Jaguaru a vorbit și despre perioada în care a fost în comă, spunând că a visat și a simțit anumite lucruri. În final, sportivul și-a revenit și a ieșit din spital, chiar dacă i-a fost greu.

“(…) Când ești într-o comă visezi anumite lucruri sau trăiești anumite chestii și simțeam, auzeam, nu puteam să reacționez.

La un moment dat am avut un prag foarte ciudat și mi s-a întins o mână și mi-a spus că drumul meu încă nu s-a terminat și mai are planuri multe pentru mine și să fiu puternic, că voi trece peste asta.

Din muntele de om care era tot timpul activ, să nu mai pot să mai mișc, e dureros, cumplit, și am avut ambiția și tăria de a ieși din acel spital pe propriile mele picioare, greu, dar am reușit”, a povestit el .

Medicii i-au dat 1% șanse de supraviețuire

Totul s-a întâmplat chiar înainte de ziua lui, iar medicii nu au crezut că va supraviețui. Întreaga parte stângă a corpului a fost afectată și nu se mai putea mișca deloc.

După aceste momente grele, Ionuț Sugacevschi, pe nunele său real, este recunoscător că a supraviețuit și că s-a recuperat. Ambiția, dar și credința l-au ajutat să treacă peste acest impas.

“Înainte de ziua mea, pe 24 iunie, am făcut un AVC, am stat în jur de 3-4 zile în comă, comă indusă, am avut comă de gradul V, cu 1% șanse de supraviețuire.

Toată partea stângă a fost afectată, n-am putut să mișc mâna, picior, braț, față, foarte mult timp, dar ambiția mea m-a ajutat foarte mult să trec și să fiu acum cine sunt.

Datorită Lui Dumnezeu sunt încă în viață și în fiecare dimineață când mă trezesc Îi mulțumesc că sunt bine și m-am trezit cu bine și în fiecare seară când mă pun în pat, mă dau cu mir și Îi mulțumesc că am trecut încă o zi cu bine”, a mai spus Jaguaru.

După dezvăluirile făcute de Jaguaru, au rămas fără cuvinte. Unii dintre ei au început să plângă atunci când i-au auzit povestea.