Jalen Blesa, primul interviu după ce a semnat cu Universitatea Craiova: „Îmi doresc titlul”

de la FC Prishtina pentru 300.000 de euro, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Atacantul spaniol a oferit deja primele declarații și anunță că își dorește titlul cu formația din Bănie.

Jalen Blesa are planuri mari la Universitatea Craiova: „Îmi doresc să câștig campionate”

Ivailo Petev și-a primit atacantul de care avea nevoie în ultima zi de mercato, iar suporterii „alb-albaștrilor” așteaptă să îl vadă în teren. Acesta se va lupta cu Jovan Markovic și Elvir Koljic pentru un loc în primul „11” al Universității Craiova.

Jalen Blesa a oferit un interviu în a doua zi după ce a ajuns în Cetatea Băniei și s-a alăturat lotului lui Ivailo Petev. Acesta își dorește să câștige titlul cu „alb-albaștrii” și mărturisește că a fost o alegere ușoară să accepte transferul la .

„Sunt foarte nerăbdător, vin la un club foarte mare din România, așa că sunt foarte fericit. A fost un lucru de ultim moment, dar având în vedere interesul din partea antrenorului și știind cât de important este acest club în România a fost o alegere ușoară.

Știam că acest club are o istorie foarte bună, cu multe trofee, iar în acest sezon are unlot puternic. Se descurcă bine și vom încerca împreună să luptăm pentru titlu. Cum am mai spus îmi doresc să câștig campionate, să mergem în Europa și să dau tot ce am mai bun.

Este o ligă plină de provocări, un campionat dificil. Am început să joc fotbal în Spania când eram mic. Am jucat fotbal în Anglia, apoi am fost în Kosovo, iar acum sunt aici în România. Salutare suporteri ai Craiovei! Sunt aici acum, hai Craiova”, a spus Blesa.

Universitatea Craiova își propune victoria cu FC Botoșani: „Din primul minut o să căutăm cele trei puncte”

Universitatea Craiova merge la Botoșani cu gândul la cele trei puncte, iar Ivailo Petev știe deja cum să câștige. Antrenorul bulgar le cere atitudine „alb-albaștrilor” și speră să nu repete greșelile din trecut cu trupa antrenată de Bogdan Andone.

„M-am uitat pe statistică, ne așteaptă un meci greu pentru că în ultimii patru ani nu am câștigat acolo. Acest lucru vorbește că ne așteaptă un meci greu. Ne pregătim mult pentru acest meci, jucătorii se antrenează cu bună dispoziție și suntem pregătiți să stricăm această statistică.

Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Echipa se antrenează bine, din primul minut o să căutăm cele trei puncte, dar nu o să fie ușor. Este important să fim stabili, să căutăm ce ne dorim și să câștigăm puncte. Nu este foarte plăcut, am arătat un joc bun, am creat multe situații.

O chestie care m-am dezamăgit puțin la jocul pe care l-am ratat este că am pierdut 2 puncte. Ăsta este fotbalul, nu putem să întoarcem nimic, continuăm înainte și ce am pierdut să câștigăm duminică. Acest lucru o să se oprească, nu poate continua”, spune Petev.