Sepsi – Dinamo, în etapa 18 din SuperLiga. Echipele de start la debutul străinilor Storck și Kopic

Dinamo: Golubovic – Lucas, Patriche, R. Grigore – Moura, Bani, Ilic, Iglesias, Amzăr – Ghezali, Abdallah. Rezerve: Began, I. Roșu, Gregorio, Larrucea, Politic, Bordușanu, Giafer, C. Costin, D. Irimia. Antrenor: Zeljko Kopic

Sepsi: Niczuly – Ciobotariu, Ninaj, Kecskes, Oteliță – Alimi – Varga, J. Rodriguez, C. Matei, Ștefănescu – Safranko. Rezerve: Moldovan, Bălașa, F. Ștefan, Dobozi, I. Gheorghe, N. Păun, Kallaku, Damașcan. Rondon. Antrenor: Bernd Storck

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Dinamo are loc luni, 4 decembrie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 18-a din SuperLiga. Evenimentul central al acestei partide îl reprezintă faptul, rar întâlnit, că ambele echipe vor avea pe bancă la această partidă antrenori noi, ambii străini:

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Dinamo

Întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – Dinamo se dispută luni, 4 decembrie, de la ora 20:00, pe stadionul cu același nume al echipei convăsnene, în etapa a 18-a din SuperLiga. Probabil că interesul în jurul acestui meci va crește enorm și ca urmare a acestui aspect inedit, al numirii aproape simultane de tehnicieni noi și ambii străini, la cele două echipe.

În general partidele contra celor de la Dinamo au fost primite cu interes de publicul local și din localitățile învecinate. Totodată vor fi prezenți la stadion și în jur de aproximativ o sută de suporteri ai câinilor veniți de la București la care se vor adăuga și fanii proveniți din zona Transilveniei.

Cine transmite la TV partida Sepsi – Dinamo

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – Dinamo se joacă luni, 4 decembrie, de la ora 20:00, pe stadionul Sepsi din localitate, în etapa a 18-a din SuperLiga și va fi transmisă în direct pe micile ecrane de posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sfântu Gheorghe începutul de săptămână nu se anunță deloc sub cele mai bune auspicii pentru fotbal. Asta deoarece chiar dacă va fi soare pe cer va fi cum se spune soare cu dinți, pentru că la ora prânzului maxima va ajunge la un singur grad, ceea ce înseamnă că seara, la ora 20:00, vor fi cel puțin minus două-trei grade. Arbitrul partidei este bucureșteanul Radu Petrescu.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi – Dinamo

Noul antrenor al lui Sepsi, , fost coechipier al lui Marcel Răducanu la Borussia Dortmund, nu va avea probleme importante de lot înaintea meciului cu Dinamo, putând alcătui astfel, în opinia sa, după scurtul timp avut la dispoziție, cea mai bună formulă de start.

La Dinamo are o situație disperată drept moștenire de la Ovidiu Burcă, dar se arată destul de încrezător în privința depășirii ei. La partida de la Sfântu Gheorghe vor fi doi jucători absenți, fundașul central francez Bena, suspendat și mijlocașul Neluț Roșu, accidentat.

Cote la pariuri la jocul Sepsi Sf. Gheorghe – Dinamo

Pentru casele de pariuri are prea puțină importanță schimbările de antrenori petrecute. Pentru ele vorbesc locul din clasament și calitatea evoluțiilor, capitole la care alb-roșii din Capitală sunt net inferiori alb-roșiilor din Sfântu Gheorghe. Aceștia au cota 1,60 la victorie iar Dinamo are 5,50 pentru a da lovitura. Șansă dublă X2 are cotă de 2,45 iar un gol al câinilor ajunge la 1,75.

Dinamo nu a mai învins pe Sepsi acasă sau afară din 2019. Atunci câinii mușcau decisiv chiar la Sf. Gheorghe și au făcut-o de două ori în același an. Dinamo a mai obținut o victorie și în 2017, dar ultimele opt meciuri, afară-acasă s-au terminat cu victoria convăsnenilor sau, de două ori, cu egaluri.